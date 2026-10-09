Прекращено дело командира разбившегося под Тындой Ан-24 в связи с его гибелью
09.10.2026, 11:31
Тындинский районный суд прекратил уголовное дело в отношении командира Ан-24, которого обвинили в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Дело прекращено в связи со смертью подсудимого, после ходатайства его близкого родственника, государственный обвинитель не возражал, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Амурской области.
Следствие установило, что 24 июля 2025 года воздушное судно Ан-24РВ авиакомпании «Ангара» выполняло регулярный рейс по маршруту Хабаровск—Благовещенск—Тында. При заходе на посадку в аэропорт, расположенный в горной местности, экипаж столкнулся с ошибкой в определении высоты полета. Фактическая высота полета оказалась на 616 м ниже той, чем полагал экипаж. В результате воздушное судно столкнулось крылом с кронами деревьев на вершине сопки. Это привело к разрушению крыла и падению самолета. Все 48 человек, находившихся на борту, погибли, включая командира воздушного судна.
Согласно заключению Межгосударственного авиационного комитета, непосредственной причиной катастрофы явилось столкновение воздушного судна с рельефом вследствие несоответствия уровня отсчета высоты. Следствие установило, что командир воздушного судна не распознал ошибку второго пилота, не доложил экипажу об ошибочном определении высоты и не вмешался в управление для предотвращения снижения ниже минимально безопасной высоты.