Прекращено дело командира разбившегося под Тындой Ан-24 в связи с его гибелью

Следствие установило, что 24 июля 2025 года воздушное судно Ан-24РВ авиакомпании «Ангара» выполняло регулярный рейс по маршруту Хабаровск—Благовещенск—Тында. При заходе на посадку в аэропорт, расположенный в горной местности, экипаж столкнулся с ошибкой в определении высоты полета. Фактическая высота полета оказалась на 616 м ниже той, чем полагал экипаж. В результате воздушное судно столкнулось крылом с кронами деревьев на вершине сопки. Это привело к разрушению крыла и падению самолета. Все 48 человек, находившихся на борту, погибли, включая командира воздушного судна.