Власти ОАЭ раскрыли имена пилотов, спасших рейс FlyDubai при попытке теракта
Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян 27 октября наградил их и других членов экипажа орденом Заида II первой степени за мужество. Как правило, этой наградой отмечают высокопоставленных государственных служащих.
Хенсон Стивен и Роуэн Тут были запасными пилотами на рейсе FlyDubai из Дубая в Тель-Авив. Когда основной пилот Хамам аль-Хаммами напал на капитана, чтобы устроить теракт, они смогли взять управление на себя и экстренно посадили борт в Саудовской Аравии.
Правоохранительные органы Израиля, ОАЭ и Саудовской Аравии расследуют дело уже месяц. В середине октября в Эмиратах задержали двух коллег аль-Хаммами — вторых пилотов, с которыми тот мог совместно планировать теракты против израильтян. Следователи считают, что они планировали перехватить управление самолетом, чтобы на скорости врезаться в терминал аэропорта имени Бен-Гуриона.