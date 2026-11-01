Власти ОАЭ раскрыли имена пилотов, спасших рейс FlyDubai при попытке теракта

Хенсон Стивен и Роуэн Тут были запасными пилотами на рейсе FlyDubai из Дубая в Тель-Авив. Когда основной пилот Хамам аль-Хаммами напал на капитана, чтобы устроить теракт, они смогли взять управление на себя и экстренно посадили борт в Саудовской Аравии.