Самолет United Airlines из Вашингтона подал сигнал бедствия над Атлантикой

Boeing 767-322 вылетел из Вашингтона в 20:47 по местному времени (3:47 мск 12 октября) и направлялся в Амстердам. Однако вскоре над Атлантическим океаном экипаж подал сигнал Squawk 7700 (обозначает общую чрезвычайную ситуацию на борту). После этого самолет развернулся и взял курс на международный аэропорт Сент-Джонс в Канаде.