Самолет United Airlines из Вашингтона подал сигнал бедствия над Атлантикой
12.10.2026, 09:48
Вечером 11 октября самолет американской авиакомпании United Airlines, выполнявший рейс из Вашингтона в Амстердам, подал сигнал бедствия над Атлантическим океаном и изменил курс в сторону Канады. Это следует из данных сервиса Flightradar24.
Boeing 767-322 вылетел из Вашингтона в 20:47 по местному времени (3:47 мск 12 октября) и направлялся в Амстердам. Однако вскоре над Атлантическим океаном экипаж подал сигнал Squawk 7700 (обозначает общую чрезвычайную ситуацию на борту). После этого самолет развернулся и взял курс на международный аэропорт Сент-Джонс в Канаде.
По состоянию на 9:00 мск самолет сел в Канаде. Причины ЧП на борту пока не известны.