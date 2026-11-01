В Тверской области при крушении самодельного воздушного судна погиб мужчина
В деревне Каюрово Тверской области разбилось самодельное воздушное судно. Мужчина, управлявший судном, погиб. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального управления на транспорте Следственного комитета России.
По данным ведомства, воздушное судно разбилось около 13:00 мск. Следственные органы межрегионального управления проводят процессуальную проверку. Следователи и криминалисты выехали на место происшествия. Они устанавливают обстоятельства произошедшего.
По данным РЕН ТВ, в Каюрово разбилось воздушное судно типа «автожир» — винтокрылый летательный аппарат. Его построил погибший при крушении мужчина.