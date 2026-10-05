Politico: спецслужбы Израиля допустили пилота-террориста FlyDubai до полета

Власти ОАЭ предоставили израильским спецслужбам список пассажиров и членов экипажа самолета FlyDubai, который летел из Дубая в Тель-Авив и второй пилот которого напал на капитана. Об этом написало издание Politico со ссылкой на источники. По их данным, никто из экипажа и пассажиров не вызвал опасений или возражений со стороны израильских спецслужб.

Как отмечает Politico, эта информация ставит новые вопросы об упущениях с точки зрения безопасности в случае этой предполагаемой попытки теракта. Издание пишет, что, в частности, непонятно, как гражданин Омана — страны, не поддерживающей дипломатических отношений с Израилем,— мог стать пилотом на рейсе, летящем в Тель-Авив. Ранее CNN сообщал, что попытавшегося совершить теракт пилота в прошлом году уволили из Oman Air из-за опасений по поводу его экстремистских взглядов.

Boeing 737 авиакомпании FlyDubai летел из Дубая в Тель-Авив 30 сентября. В какой-то момент он начал резко снижаться и подал сигнал бедствия. В итоге самолет удалось посадить в Саудовской Аравии. Стало известно, что второй пилот напал на капитана, попытался перехватить управление и, предположительно, спровоцировать авиакатастрофу. Его обезвредили, а после посадки задержали. Генпрокуратура ОАЭ признала инцидент попыткой теракта.

Яна Рождественская