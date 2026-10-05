В Нигерии разбился военный вертолет с 32 людьми на борту

В Нигерии потерпел крушение военный вертолет, на борту которого находилось 25 пассажиров и 7 членов экипажа. Как сообщает министерство авиации страны, аппарат пропал с радаров утром, сразу после вылета с военно-морской базы в штате Ондо. Вертолет направлялся в крупнейший город страны — Лагос.

Министр авиации Нигерии Фестус Киямо подтвердил, что крушение произошло рядом с базой и зона поиска уже определена. Источники местных СМИ сообщают, что крушение произошло в болотистой местности. В настоящее время проходит поисково-спасательная операция.

По неофициальным данным СМИ, спасателям уже удалось найти обломки вертолета. Пока неизвестно, удалось ли кому-то из летевших выжить.

Евгений Хвостик