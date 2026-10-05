Миллионер Викнелл Чивайо погиб при крушении вертолета в Зимбабве

В Зимбабве рухнул частный вертолет, на борту которого находились местный бизнесмен Викнелл Чивайо и его супруга Люси Мутеке. Авария произошла 30 сентября приблизительно в 70 км к востоку от столицы Хараре, передает New Zimbabwe.

Всего на борту вертолета было пять человек, выживших среди них нет. После крушения воздушное судно загорелось, из-за чего тела погибших сильно повреждены. Причины ЧП пока не установлены. Издание пишет, что бизнесмен с женой летели из загородного дома в Гандаме, Восточный Чикомба.

Викнелл Чивайо был одним из наиболее известных бизнесменов Зимбабве. Он заработал состояние на крупных государственных проектах в энергетике и поставках медицинского оборудования. Господин Чивайо близко общался с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой и другими африканскими политиками. По данным местных СМИ, в 2024 году бизнесмен заявлял, что его состояние превышает $100 млн.