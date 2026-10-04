Береговая охрана США обнаружила обломки пропавшего самолета Gulfstream

Поисковые группы береговой охраны США обнаружили у побережья Нантакета обломки пропавшего самолета Gulfstream G100 (регистрационный номер C-GRJP). Об этом сообщила пресс-служба северной береговой охраны США. Продолжаются поиски шести человек, которые находились на борту самолета.

Gulfstream G100 пропал с радаров 3 октября около 02:00 по местному времени (09:00 мск). Он следовал с Бермудских островов в Бостон. По данным береговой охраны, пропавшее воздушное судно — медицинский транспортный самолет. На его борту находились четверо граждан Канады и двое граждан Бермудских островов. В поисках пропавших задействованы спасательные катера, вертолеты и спасательные самолеты.