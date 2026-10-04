Береговая охрана США обнаружила обломки пропавшего самолета Gulfstream
Поисковые группы береговой охраны США обнаружили у побережья Нантакета обломки пропавшего самолета Gulfstream G100 (регистрационный номер C-GRJP). Об этом сообщила пресс-служба северной береговой охраны США. Продолжаются поиски шести человек, которые находились на борту самолета.
Gulfstream G100 пропал с радаров 3 октября около 02:00 по местному времени (09:00 мск). Он следовал с Бермудских островов в Бостон. По данным береговой охраны, пропавшее воздушное судно — медицинский транспортный самолет. На его борту находились четверо граждан Канады и двое граждан Бермудских островов. В поисках пропавших задействованы спасательные катера, вертолеты и спасательные самолеты.
По данным Flightaware, незадолго до расчетной посадки самолет резко снизился: всего за три минуты высота полета уменьшилась с 7,1 до 3,3 км. Это конкретная техническая деталь последнего отрезка маршрута из Бермудских островов в Бостон.
Само по себе зафиксированное снижение описывает траекторию полета, но не объясняет, почему это произошло. Поэтому обнаружение обломков у побережья Нантакета пока не дает ответа на главный вопрос — что случилось с бортом и где находятся шесть человек, поиск которых продолжается.