В аэропорту Бен-Гурион эвакуировали пассажиров рейса Delta из-за данных о бомбе
13.10.2026, 09:59
В израильском аэропорту Бен-Гурион проверяют самолет авиакомпании Delta, прилетевший из Нью-Йорка. Лайнер перенаправили на удаленную взлетно-посадочную полосу после анонимного сообщения о бомбе на борту, сообщает The Jerusalem Post.
Самолет обыскивают сотрудники службы безопасности. Пассажиров эвакуировали в терминал, и власти заверили, что непосредственной опасности нет. По их первоначальной оценке, угроза взрыва была ложной. Сколько человек было в самолете, не уточняется.
30 сентября произошел инцидент на борту Boeing 737 авиакомпании Flydubai, когда тот летел из Дубая в Тель-Авив. Лайнер подал сигнал тревоги и совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии. Экипаж заявил о попытке захватить судно. По данным израильских властей, второй пилот самолета напал с ножом на капитана и направил самолет к земле. Власти Израиля сочли это попыткой теракта.