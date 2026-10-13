В аэропорту Бен-Гурион эвакуировали пассажиров рейса Delta из-за данных о бомбе

30 сентября произошел инцидент на борту Boeing 737 авиакомпании Flydubai, когда тот летел из Дубая в Тель-Авив. Лайнер подал сигнал тревоги и совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии. Экипаж заявил о попытке захватить судно. По данным израильских властей, второй пилот самолета напал с ножом на капитана и направил самолет к земле. Власти Израиля сочли это попыткой теракта.