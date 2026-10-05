Перенесена дата прощания с погибшими в катастрофе Ту-95 в Амурской области

Как стало известно “Ъ”, прощание с погибшими военными должно было состояться 6 октября, но его перенесли на другую дату, она будет объявлена позже. Похороны пройдут за пределами Амурской области.

Авиакатастрофа с военным самолетом Ту-95 в Мазановском округе Приамурья произошла 29 сентября во время учебно-тренировочного полета. Погибли командир экипажа, второй пилот, штурман, штурман-оператор, бортинженер, радист, а также замкомандира полка и командир эскадрильи. Их фотопортреты с именами и фамилиями установили на мемориале в гарнизонном доме офицеров.

Всего на борту ракетоносца в момент крушения находилось девять человек. Один из военных выжил, однако о состоянии его здоровья и характере травм не сообщается. Есть информация, что он был найден неподалеку от упавшего самолета. Выбросило его при ударе об землю либо он успел выпрыгнуть из самолета, доподлинно неизвестно.

Власти планируют увековечить память о погибших на месте трагедии. Накануне там завершили работы по разбору частей разбившегося самолета.

Анна Яшина, Благовещенск