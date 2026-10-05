Коллективная игра против топорной работы

Появляются все новые подробности инцидента на борту самолета Дубай—Тель-Авив 30 сентября. Как оказалось, второй пилот Flydubai Хамам аль-Хаммами, пытавшийся разбить Boeing 737 с пассажирами на борту, ранее уже отстранялся от полетов за свои радикальные исламистские взгляды. Его допуск к управлению самолетом на израильском направлении стал беспрецедентным нарушением протоколов верификации членов экипажей авиалайнеров на Ближнем Востоке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ohad Zwigenberg / AP Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Стали известны новые подробности инцидента на борту рейса Flydubai. Оказалось, что второй пилот гражданин Омана Хамам аль-Хаммами перед полетом в Тель-Авив заранее написал два поста в профессиональной соцсети LinkedIn, рассчитывая, что они будут опубликованы после того, как он совершит теракт.

В первом посте аль-Хаммами выложил видео из кабины пилота, где он снял самолеты израильской авиакомпании El Al в аэропорту Дубая. После этого на записи появляются портреты бывшего лидера «Аль-Каиды» (организация признана террористической и запрещена в России) Аймана аз-Завахири, который был убит американцами в Кабуле в 2022 году и которого власти США считали причастным к терактам 11 сентября, и двойного агента Хумама Халиля аль-Балави, также известного как Абу Дуджан аль-Хорасани, который в 2009 году совершил теракт-самоубийство на базе ЦРУ Кэмп-Чепмен в Афганистане.

Во втором посте пилот опубликовал сгенерированное видео с изображениями священных для мусульман городов — Мекки, Медины и Иерусалима, на которое наложено чтение радикальных стихов на арабском языке.

Журналисты проанализировали и другие посты в соцсетях аль-Хаммами. В соцсети Х он, в частности, высказывал свое недовольство современными — распущенными, на его взгляд,— женщинами. Пилот прямо заявлял, что они — «испорченный материал», и жаловался, что его мать никак не может найти ему невесту, которая бы согласилась носить никаб и не работать.

По информации The Wall Street Journal, ранее власти Омана и авиакомпания Oman Air запретили аль-Хаммами полеты из-за его радикальных постов в соцсетях. Мужчину перевели на офисную должность. В базы данных потенциальных террористов он не попал, поскольку уголовные дела против него тогда не заводили.

Аль-Хаммами не остался на офисной работе и смог устроиться вторым пилотом в авиакомпанию Flydubai. Как передавало агентство Associated Press со ссылкой на диписточники в Персидском заливе, аль-Хаммами прошел «стандартную проверку безопасности», фиксирующей лишь судимости по уголовным статьям, которых у него не было.

30 сентября, во время пролета Boeing 737 над Саудовской Аравией, аль-Хаммами схватил аварийный топорик, который есть в каждой кабине пилотов, и серьезно ранил им 35-летнего командира экипажа индийца Смита Маччхара. После этого аль-Хаммами перевел лайнер в отвесное пике — это почувствовали пассажиры и зафиксировал, в частности, FlightRadar: самолет за полминуты провалился более чем на 14–16 тыс. футов (4,5 км).

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Истекающий кровью командир экипажа тем не менее смог разблокировать двери кабины пилотов, которые обычно закрыты и могут открываться только при помощи специального кода, и послать диспетчерам сигнал о том, что воздушное судно захвачено. Избежать катастрофы помогло также счастливое стечение обстоятельств: вовремя услышанный одной из пассажирок крик и звуки ударов, нахождение на борту Янива Хаюна — израильского сантехника, потянувшего штурвал на себя, что помогло вывести самолет из пике (израильтянин теоретически знал, как это делается, из любимых им телешоу об авиакатастрофах), слаженные действия других пассажиров, сумевших вместе с Хаюном обезвредить террориста и связать его проводами от наушников, выдающихся в каждом самолете, оперативные действия еще одного пассажира — израильского стоматолога Шоты Мусаева родом из Грузии, который смог остановить кровотечение у капитана судна и фактически спасти ему жизнь. И, наконец, присутствие на борту среди пассажиров двух профессиональных летчиков, чьи имена не разглашаются,— они взяли на себя управление лайнером и посадили его в саудовском городе Табука.

При этом самолет чуть было не развалился в воздухе: на многочисленных фотографиях и видео заметно, что у лайнера была повреждена хвостовая часть — специалисты говорят о сорванном руле высоты на киле и разрушении элементов вертикального стабилизатора. И то, что самолет в таком положении вообще смогли посадить, многие авиационные эксперты называют чудом.

Ситуация, достойная стать сценарием для голливудского блокбастера, моментально приобрела политический окрас. Президент США Дональд Трамп, в частности, выразил восхищение действиями на борту израильтянина Хаюна. «Вот израильский сантехник: парень никогда не управлял самолетом, редко летал и увидел, что происходит. А сантехники сильные, они весь день тяжелые трубы таскают!.. Когда я спросил, откуда он знал, что делать, мне ответили: он фанат шоу "Авиакатастрофы". Невероятная история»,— сказал господин Трамп.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди, а также израильский премьер Биньямин Нетаньяху звонили капитану судна Маччхару, который пока остается в больнице. Нетаньяху в ходе телефонного разговора, в частности, сказал: «Вы настоящий герой храбрых народов Индии и Израиля, и вы герой всего мира. Вы проявили невероятное мужество и предотвратили катастрофу уровня 11 сентября». Он также заявил, что пригласит Маччхара и премьер-министра Моди зажечь факел на Дне независимости Израиля. Господин Моди же, в свою очередь, заявил в телефонном звонке пилоту, что он спас не только самолет, но и престиж своей страны.

История со счастливым концом, однако, не завершена: она породила множество дискуссий в авиационном сообществе о безопасности полетов, особенно в Израиль и особенно в условиях сложной геополитической ситуации. Инцидент вскрыл фундаментальную брешь в системе авиационной безопасности, выстроенной после подписания «Соглашений Авраама» между Израилем и ОАЭ. Хотя регламенты безопасности и операционные соглашения на израильском направлении прямо запрещают допуск за штурвал граждан государств, не имеющих дипотношений с Израилем (к которым относится и Оман), на практике контроль оказался фикцией. Израильские регуляторы годами полагались на добросовестность арабских перевозчиков, а полученные накануне рейса списки экипажа с оманским подданством второго пилота не вызвали тревоги ни в Минтрансе, ни в службах безопасности страны.

Ксения Байгарова