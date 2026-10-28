Диспетчер не запретил разбиться
За авиакатастрофу Ан-26 назначен условный срок
В Хабаровске завершился судебный процесс над обвиняемыми в крушении в 2021 году самолета-лаборатории Ан-26, унесшем жизни шести членов экипажа. Бывший диспетчер местного центра обслуживания воздушного движения признан виновным в нарушении правил безопасности полетов и приговорен к двум годам условно, а экс-командир звена авиакомпании оправдан.
Хабаровский районный суд вынес приговор по делу о крушении самолета Ан-26, произошедшего в сентябре 2021 года. Подсудимыми на процессе являлись бывшие диспетчер Хабаровского центра обслуживания воздушного движения и командир авиазвена авиакомпании «Летные проверки и системы», которой принадлежало воздушное судно (их фамилии не разглашались). Обоим инкриминировалось нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель людей и крупный ущерб (ч. 3 ст. 263 УК РФ).
По информации пресс-службы судебных органов региона, авиадиспетчер признан виновным в том, что не запретил экипажу опасный маневр. Согласно инструкциям, он был обязан определить самолет на безопасную высоту. Наказание назначено в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Также он на два года лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением воздушным транспортом.
Второй обвиняемый, по версии обвинения, не провел должным образом предварительную подготовку экипажа к полету. Однако суд не нашел в материалах дела этому достаточных доказательств и оправдал подсудимого.
Прибывший из Читы самолет-лаборатория Ан-26, принадлежавший ЗАО «Летные проверки и системы», 22 сентября 2021 года совершал технический рейс для проверки наземных средств радиотехнического обеспечения полетов хабаровского аэропорта Новый. Полет осложнялся погодными условиями. Связь с бортом прервалась в 38 км от аэропорта, он был найден на склоне сопки Хребтовой Хехцирского хребта на высоте 731 м. На борту находились: командир воздушного судна Михаил Симаков, второй пилот Георгий Попов, штурман Андрей Большаков, бортмеханик Борис Дрожжин, бортрадист Дмитрий Зайцев, а также бортоператор Сергей Твердунов. Все они погибли.
Причиненный авиакомпании ущерб не назывался. ФГБУ «Заповедное Приамурье», в чьем ведении находится Большехехцирский заповедник, оценило причиненный природе падением самолета вред в более чем 4 млн руб. Площадь поврежденного участка на склоне сопки составила 0,4 га. Останки Ан-26 пролежали там несколько месяцев. Потом их вывезли по требованию природоохранной дирекции. Сейчас на месте падения остается деревянный крест, сооруженный сотрудниками МЧС во время разбора обломков.
Расследование с самого начала концентрировалось на версии ошибки пилотов. Предполагалось, что они от усталости могли перепутать направление разворота. В сообщении суда содержится отсыл к данным следствия о том, что экипаж не принял необходимых мер для безопасного завершения полета.
Приговор в законную силу не вступил. Он может быть обжалован в апелляционном порядке как стороной обвинения, так и не признавшим вины осужденным и его адвокатом.