Диспетчер не запретил разбиться

По информации пресс-службы судебных органов региона, авиадиспетчер признан виновным в том, что не запретил экипажу опасный маневр. Согласно инструкциям, он был обязан определить самолет на безопасную высоту. Наказание назначено в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Также он на два года лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением воздушным транспортом.