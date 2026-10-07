Reuters: Саудовская Аравия начала отдельное расследование ЧП на рейсе Flydubai

Boeing 737 авиакомпании Flydubai направлялся из Дубая в Тель-Авив 30 сентября. На его борту находились 174 пассажира, из них 27 — дети. Самолет подал сигнал тревоги и совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии. Экипаж заявил о попытке захватить судно. По данным израильских властей, второй пилот самолета напал с ножом на капитана и направил самолет к земле. По словам израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, нападавшего удалось обезвредить одному из пассажиров.