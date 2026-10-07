Reuters: Саудовская Аравия начала отдельное расследование ЧП на рейсе Flydubai
07.10.2026, 19:53
Саудовская Аравия проводит собственное расследование инцидента в самолете Flydubai, на борту которого второй пилот напал на командира воздушного судна. Специалисты изучают возможные последствия для безопасности полетов параллельно с уголовным расследованием, которое проводят ОАЭ. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
По международным правилам, ОАЭ автоматически будут вовлечены в расследование, поскольку самолет зарегистрирован в этой стране, а авиакомпания базируется в Дубае, указывает Reuters. Прежде Генпрокуратура ОАЭ квалифицировала происшествие на борту как попытку теракта. Директор Управления по расследованию авиационных происшествий Израиля Офер Вакнин сказал, что ждет приглашения от Саудовской Аравии принять участие в расследовании.
Boeing 737 авиакомпании Flydubai направлялся из Дубая в Тель-Авив 30 сентября. На его борту находились 174 пассажира, из них 27 — дети. Самолет подал сигнал тревоги и совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии. Экипаж заявил о попытке захватить судно. По данным израильских властей, второй пилот самолета напал с ножом на капитана и направил самолет к земле. По словам израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, нападавшего удалось обезвредить одному из пассажиров.