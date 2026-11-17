Самолет упал в безлюдной местности в районе села Ягуново, расположенного примерно в 5 км от аэропорта Кемерово. На борту находились 19 человек — все они погибли. Как сообщал со ссылкой на очевидцев Telegram-канал Baza, самолет загорелся еще в воздухе. По данным Минобороны, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность.