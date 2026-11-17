По факту крушения Ан-12 под Кемерово возбудили уголовное дело
После крушения военно-транспортного самолета Ан-12 в Кемеровской области возбуждено дело о нарушении правил полетов или подготовки к ним. Об этом сообщила пресс-служба СКР.
Самолет упал в безлюдной местности в районе села Ягуново, расположенного примерно в 5 км от аэропорта Кемерово. На борту находились 19 человек — все они погибли. Как сообщал со ссылкой на очевидцев Telegram-канал Baza, самолет загорелся еще в воздухе. По данным Минобороны, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность.
У Ан-12 четыре турбовинтовых двигателя, длина — 33 м, размах крыла — 38 м. Предназначен для перевозки личного состава, грузов, техники, выполнения десантных и специальных задач.