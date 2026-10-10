В Забайкалье возбудили уголовное дело после жесткой посадки самолета Cessna
10.10.2026, 14:57
В Забайкальском крае возбудили уголовное дело после жесткой посадки легкомоторного самолета Cessna 182. Об этом сообщила пресс-служба Восточного МСУТ СКР.
Самолет выполнял рейс из Сретенска в Могочу с двумя людьми на борту — летчик и авиатехник, уточняет РЕН ТВ. Вскоре после взлета борт совершил жесткую посадку из-за технической неисправности двигателя и опрокинулся. Погибших и пострадавших нет, добавили в СКР.
У Cessna 182 повреждены винт, хвостовая балка и другие элементы. Размер ущерба собственнику самолета уточняется. Ведомство не указывает, кому принадлежит борт. Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч.1 ст. 263 УК). На месте происшествия работают следователи и криминалисты.