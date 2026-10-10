В Забайкалье возбудили уголовное дело после жесткой посадки самолета Cessna

У Cessna 182 повреждены винт, хвостовая балка и другие элементы. Размер ущерба собственнику самолета уточняется. Ведомство не указывает, кому принадлежит борт. Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч.1 ст. 263 УК). На месте происшествия работают следователи и криминалисты.