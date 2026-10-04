Капитан Flydubai рассказал, что второй пилот ушел помолиться перед нападением

Перед нападением на капитана рейса Flydubai второй пилот Хамам аль-Хаммами попросил разрешения отойти на молитву. Об этом рассказал сам капитан самолета Смит Маччхар в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, передает The Times Of Israel.

«Пока он (второй пилот.— “Ъ”) молился, я из уважения смотрел вперед, а не назад, и вдруг через четыре-пять минут я получил очень сильный удар по голове», — сказал господин Маччхар. Сначала он подумал, что самолет получил какое-то повреждение, но потом пилот понял, что на него напал его напарник. «Следующее, что я почувствовал, — это то, что самолет резко пошел вниз»,— продолжил рассказ капитан самолета.

Смит Маччхар открыл дверь в кабину пилота со второй попытки. Снаружи открыть ее можно только с помощью кода, а изнутри — с помощью ручки. За дверью уже стояли пассажиры самолета, которые обезвредили нападавшего.

30 сентября Boeing 737 авиакомпании Flydubai следовал из Дубая в Тель-Авив. На его борту находились 174 пассажира. Самолет подал сигнал тревоги и совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии. Экипаж заявил о попытке захватить судно. Генпрокуратура ОАЭ квалифицирует инцидент как попытку теракта.