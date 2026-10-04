Капитан Flydubai рассказал, что второй пилот ушел помолиться перед нападением
Капитан Flydubai рассказал о просьбе напарника уйти на молитву перед нападением
Перед нападением на капитана рейса Flydubai второй пилот Хамам аль-Хаммами попросил разрешения отойти на молитву. Об этом рассказал сам капитан самолета Смит Маччхар в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, передает The Times Of Israel.
«Пока он (второй пилот.— “Ъ”) молился, я из уважения смотрел вперед, а не назад, и вдруг через четыре-пять минут я получил очень сильный удар по голове», — сказал господин Маччхар. Сначала он подумал, что самолет получил какое-то повреждение, но потом пилот понял, что на него напал его напарник. «Следующее, что я почувствовал, — это то, что самолет резко пошел вниз»,— продолжил рассказ капитан самолета.
Смит Маччхар открыл дверь в кабину пилота со второй попытки. Снаружи открыть ее можно только с помощью кода, а изнутри — с помощью ручки. За дверью уже стояли пассажиры самолета, которые обезвредили нападавшего.
30 сентября Boeing 737 авиакомпании Flydubai следовал из Дубая в Тель-Авив. На его борту находились 174 пассажира. Самолет подал сигнал тревоги и совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии. Экипаж заявил о попытке захватить судно. Генпрокуратура ОАЭ квалифицирует инцидент как попытку теракта.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что после обезвреживания напавшего пилота управление воздушным судном было возвращено дополнительному летному экипажу. Наличие такого резерва позволяет сохранить контроль над самолетом и продолжить полет даже при потере контроля со стороны одного из основных пилотов.
После инцидента Израиль ужесточил меры авиационной безопасности: перед разрешением самолету на вход в израильское воздушное пространство службы безопасности должны располагать данными о тех, кто находится за штурвалом. Министерство транспорта Израиля временно приостановило полеты Flydubai в Тель-Авив для переоценки рисков.
Отдельное значение получила предшествующая проверка летного персонала. По данным ABC News, в 2024 году подозреваемый проходил стажировку вторым пилотом в Oman Air, но после обнаружения материалов экстремистской направленности его отстранили от летной практики и оставили в компании на административной должности.