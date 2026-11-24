В Турции при крушении военного вертолета погибли пять человек
В турецкой провинции Эскишехир потерпел крушение военный вертолет AS-532 Cougar. В результате катастрофы погибли пять военнослужащих, передает Reuters со ссылкой на Минобороны Турции.
Вертолет принадлежал военно-воздушным силам страны и выполнял учебный полет. Спасатели обнаружили обломки вертолета и приступили к поисково-спасательной операции. Позднее военное ведомство подтвердило гибель пяти членов экипажа.
По данным Associated Press, вертолет упал примерно в 15 км к западу от города Эскишехир, вблизи деревни Йорюкчакыр. Причины катастрофы пока не установлены.
Это уже вторая катастрофа военного вертолета в Турции менее чем за две недели. 12 ноября в провинции Малатья разбился вертолет Sikorsky S-70, погибли четверо военнослужащих. Причины того крушения также еще не выяснены.