Береговая охрана США остановила поиски людей с пропавшего самолета Gulfstream

В США у побережья Нантакета сотрудники береговой охраны остановили поиски шести человек, находившихся на борту разбившегося самолета Gulfstream G100. Об этом сообщила пресс-служба береговой охраны.

Представители ведомства назвали остановку поисков «непростым решением» и отметили, что уведомили о нем ближайших родственников пропавших. Пресс-служба береговой охраны сообщила, что за 66 часов поисков ее группы и сотрудники других организаций обследовали более 4,4 тыс. миль побережья. Для этого задействовали самолеты, вертолеты, лодки и катера.

Накануне поисковые группы обнаружили обломки самолета. Борт, принадлежащий авиакомпании Latitude, выполнял медицинский рейс с Бермудских островов в Бостон. Gulfstream G100 пропал с радаров 3 октября около 02:00 по местному времени (09:00 мск). На его борту находились четверо граждан Канады и двое граждан Бермудских островов. Перед исчезновением с радаров было зафиксировано резкое снижение: всего за три минуты высота полета уменьшилась с 7,1 до 3,3 км.

Влад Никифоров