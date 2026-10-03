Генпрокуратура ОАЭ назвала терактом инцидент на борту самолета Flydubai

Генпрокуратура ОАЭ квалифицирует инцидент на борту самолета авиакомпании Flydubai как попытку теракта. Об этом заявил глава ведомства Хамад Сейф аш-Шамси, передает агентство WAM.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ammar Awad / Reuters Фото: Ammar Awad / Reuters

К такому выводу эмиратские правоохранители пришли в ходе расследования. По словам генпрокурора, теракт планировал совершить второй пилот. Он попытался захватить управление самолетом и напал на капитана со специальным аварийным топором, добавил Хамад Сейф аш-Шамси.

Генпрокурор отметил, что расследование продолжится для установления всех обстоятельств происшествия и мотивов нападавшего, а также для завершения технических экспертиз. «Окончательные результаты будут объявлены после завершения всех необходимых процедур»,— подчеркнул он.

Инцидент произошел 30 сентября. Boeing 737 авиакомпании Flydubai следовал из Дубая в Тель-Авив. На его борту находились 174 пассажира, из них 27 — дети. Самолет подал сигнал тревоги и совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии. Экипаж заявил о попытке захватить судно. По данным израильских властей, второй пилот самолета напал с ножом на капитана и направил самолет к земле. По словам израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, нападавшего удалось обезвредить одному из пассажиров.

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