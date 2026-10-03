Генпрокуратура ОАЭ назвала терактом инцидент на борту самолета Flydubai
Генпрокуратура ОАЭ квалифицирует инцидент на борту самолета авиакомпании Flydubai как попытку теракта. Об этом заявил глава ведомства Хамад Сейф аш-Шамси, передает агентство WAM.
Фото: Ammar Awad / Reuters
К такому выводу эмиратские правоохранители пришли в ходе расследования. По словам генпрокурора, теракт планировал совершить второй пилот. Он попытался захватить управление самолетом и напал на капитана со специальным аварийным топором, добавил Хамад Сейф аш-Шамси.
Генпрокурор отметил, что расследование продолжится для установления всех обстоятельств происшествия и мотивов нападавшего, а также для завершения технических экспертиз. «Окончательные результаты будут объявлены после завершения всех необходимых процедур»,— подчеркнул он.
Инцидент произошел 30 сентября. Boeing 737 авиакомпании Flydubai следовал из Дубая в Тель-Авив. На его борту находились 174 пассажира, из них 27 — дети. Самолет подал сигнал тревоги и совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии. Экипаж заявил о попытке захватить судно. По данным израильских властей, второй пилот самолета напал с ножом на капитана и направил самолет к земле. По словам израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, нападавшего удалось обезвредить одному из пассажиров.
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После обезвреживания нападавшего управление самолетом взял запасной экипаж: его члены стабилизировали лайнер и посадили его. Это показывает, что предотвращение катастрофы зависело не только от действий пассажиров, но и от возможности быстро восстановить управление силами другого экипажа.
По данным CNN, в 2025 году второй пилот был уволен из Oman Air после того, как у работодателя возникли опасения по поводу его взглядов. Мотив нападения при этом остается неустановленным: 30 сентября Flydubai отказалась сообщать о мотивах участников, сославшись на продолжающееся расследование.