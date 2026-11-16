Пилота принудили работать на земле
Дело о крушении в Афганистане Falcon завершилось мягким приговором
Мягким приговором завершился в Подмосковье процесс по делу о крушении в Афганистане зимой 2024 года бизнес-джета Falcon 10. Выполнявший санитарный рейс по доставке из Таиланда тяжелобольной россиянки пилот Дмитрий Беляков, по данным следствия, неверно рассчитал запас топлива, что привело к крушению, в результате которого пациентка и ее супруг погибли, а два человека получили тяжелые травмы. Летчик полностью признал свою вину, ему назначены три года принудительных работ.
Люберецкий горсуд Московской области 16 ноября вынес приговор командиру экипажа Falcon 10 Дмитрию Белякову. Процесс проходил в особом режиме и занял меньше месяца, поскольку еще на стадии предварительного следствия пилот полностью признал свою вину в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц, причинение тяжкого вреда здоровью человека и крупного ущерба (ч. 3 ст. 263 УК РФ). Как сообщили “Ъ” в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России (ЗМСУТ СКР), чьи следователи занимались этим делом, 44-летний пилот дал исчерпывающие показания и активно сотрудничал со следователями. И хотя Дмитрию Белякову грозил реальный срок, суд ограничился назначением принудительных работ сроком на три года с удержанием из заработной платы 10% в доход государства, а также лишением права управления воздушными судами сроком на два года.
Как сообщал “Ъ”, Falcon 10 потерпел крушение в горном Бадахшане 20 января 2024 года. Он был зафрахтован бизнесменом из Волгодонска 66-летним Анатолием Евсюковым. Мужчина отдыхал в Таиланде со своей 55-летней женой Анной и взрослым сыном Виталием, когда женщина неожиданно заболела и впала в кому. Тайские врачи не могли помочь, и родные решили организовать транспортировку женщины в Москву, для чего и наняли Falcon 10. Сопровождали женщину в полете два российских медика, они использовали ИВЛ.
Falcon 10 с бортовым номером RA-09011 прибыл из подмосковного аэродрома Мячково в аэропорт У-Тапао (Таиланд), принял пассажиров и вылетел в Москву, имея пунктом назначения подмосковный Жуковский. Экипаж состоял из двух человек — командира воздушного суда Дмитрия Белякова и второго пилота Аркадия Грачева.
Оба имели лицензии частных пилотов, хотя по образованию были юристом и специалистом в области муниципального управления соответственно.
Претензий к техническому состоянию самолета не было.
Экипаж бизнес-джета сделал остановку в аэропорту Гайя (Индия) с расчетом направиться оттуда в Ташкент (Узбекистан) для следующей дозаправки. Однако над провинцией Бадахшан в Афганистане пилоты запросили вынужденную посадку в аэропорту Куляб соседнего Таджикистана, сославшись на нехватку топлива. Вскоре пилоты сообщили о последовательном отключении обоих силовых установок и попытались посадить самолет в горах в ночное время. Посадка оказалась неудачной, Falcon полностью разрушился, заболевшая пассажирка и ее муж погибли, а второй пилот Аркадий Грачев и медик Павел Попов получили тяжелые травмы.
Второй врач 26-летний Игорь Сывороткин сумел пешком добраться до ближайшего населенного пункта и вызвать помощь.
Уже через несколько дней всех доставили в Москву.
В ходе расследования выяснилось, что пилоты свои лицензии получили на основании сфальсифицированных документов о прохождении подготовки, кроме того, они нарушили ряд установленных норм подготовки к полету. Основной же причиной трагедии эксперты и СКР признали ошибку Дмитрия Белякова. «При наличии сильного встречного ветра и, как следствие, риска возникновения аварийной ситуации из-за нехватки топлива пилот не принял решение о посадке и продолжил полет при явной угрозе его безопасности. Из-за полной выработки топлива произошло последовательное самовыключение обоих двигателей»,— пояснили “Ъ” в ЗМСУТ СКР.
Адвокат Михаил Загайнов, эксперт финансового университета при правительстве РФ и специалист в области авиационного права, считает, что в данном случае «важнейшее значение» имеет не сама ошибка в расчете топлива, а именно «решение капитана ВС продолжать полет при очевидной угрозе безопасности». «Мягкость же приговора можно объяснить признанием вины подсудимым и сотрудничеством со следствием»,— заявил юрист.