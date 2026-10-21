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Выпуск газеты №195«Ъ» Газета
Происшествия

В Калининградской области упал истребитель Су-30

В Калининградской области разбился многоцелевой истребитель Су-30. Самолет выполнял учебно-тренировочный полет. Экипаж катапультировался. Угрозы жизни летчикам нет, сообщили в Минобороны.
Самолет упал в безлюдном районе. Полет выполнялся без боекомплекта. Экипаж был эвакуирован наземной поисково-спасательной командой.
Местное издание Klops.ru со ссылкой на источник сообщает, что истребитель разбился неподалеку от Черняховска. Город расположен в 80 км к востоку от Калининграда.