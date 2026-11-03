При крушении самолета во Флориде погиб мультимиллионер Робинсон
В потерпевшем крушение во Флориде бизнес-джете находился 44-летний мультимиллионер Адам Робинсон вместе с семьей. Все находившиеся на борту погибли, сообщает New York Post (NYP).
Информацию о гибели предпринимателя подтвердил его брат Роберт. Адам Робинсон — основатель и гендиректор компаний по разработке ПО Renetion и RB2B. Согласно его профилю в LinkedIn, он работал в Lehman Brothers и Barclays Capital. На борту также были его жена, двое детей в возрасте четырех и двух лет, их няня, а также двое пилотов и двое друзей.
Официально причина крушения пока не установлена. По словам властей, самолет летел при температуре -50 градусов по Фаренгейту, начал обледеневать в воздухе и попал в сильную турбулентность. На записи радиопереговоров слышно, что капитан самолета перед падением молился, а второй пилот кричала и просила о помощи.
Бизнес-джет Learjet 60 рухнул в жилом квартале округа Палм-Бич в Южной Флориде 1 ноября. Самолет стоимостью $2 млн летел из Техаса на Багамы. При резком снижении лайнер задел дерево, оборвал линии электропередач и разбился.