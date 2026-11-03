При крушении самолета во Флориде погиб мультимиллионер Робинсон

Информацию о гибели предпринимателя подтвердил его брат Роберт. Адам Робинсон — основатель и гендиректор компаний по разработке ПО Renetion и RB2B. Согласно его профилю в LinkedIn, он работал в Lehman Brothers и Barclays Capital. На борту также были его жена, двое детей в возрасте четырех и двух лет, их няня, а также двое пилотов и двое друзей.