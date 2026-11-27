В Польше заявили о скором завершении расследования смоленской авиакатастрофы
В Польше подходит к концу расследование крушения авиалайнера под Смоленском в 2010 году, в котором погиб президент страны Лех Качиньский. Об этом сообщил представитель Национальной прокуратуры Польши прокурор Пшемыслав Новак, передает Rzeczpospolita.
ЧП произошло 10 апреля 2010 года. Ту-154 с 96 людьми на борту разбился при заходе на посадку в смоленском аэропорту. В тот момент в числе пассажиров находился президент Польши Лех Качиньский, его супруга, известные польские политики и высшее военное командование. Они летели в Россию на траурные мероприятия по случаю годовщины Катынского расстрела.
Расследование проводит группа международных экспертов. Их имена власти Польши не разглашают. Группа выявила четыре фактора, которые могли способствовать ЧП. Среди них — действия российских авиадиспетчеров, организация работы подразделения, ответственного за рейс, выбор аэропорта и ситуация в кабине пилотов.
Во-первых, Ту-154М слишком поздно начал заход на посадку, из-за чего он терял высоту быстрее, чем ожидалось: вместо 5 м/с — 7-12 м/с. Кроме того, у пилотов была неверная информация о высоте полета. Высотомер показывал высоту примерно на 150 м выше фактической. Примерно за минуту до катастрофы система, предупреждающая об опасном приближении к земле, выдала первое предупреждение. Только тогда пилоты изменили настройки высотомера и узнали настоящее расстояние до земли.
Еще одним фактором стало то, что снижение продолжалось, несмотря на то что пилоты не видели взлетно-посадочную полосу, а условий для безопасной посадки не было. Когда самолет опустился ниже 120 м бортовая система предупредила об опасности столкновения с землей. Однако экипаж слишком поздно принял решение прервать заход на посадку, следует из предварительных результатов расследования.
В Национальной прокуратуре Польши отметили, что российские диспетчеры неоднократно заверяли экипаж, что самолет находится на правильном курсе и высоте. По мнению экспертов, эта информация была неверной. Диспетчеры также не отдали приказ о прерывании посадки в необходимый момент. «Расследование близится к завершению. Будет принято окончательное решение в рамках текущего продления разбирательства до 31 декабря или потребуется еще одно продление, покажет время», — сказал Пшемыслав Новак.