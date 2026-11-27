Во-первых, Ту-154М слишком поздно начал заход на посадку, из-за чего он терял высоту быстрее, чем ожидалось: вместо 5 м/с — 7-12 м/с. Кроме того, у пилотов была неверная информация о высоте полета. Высотомер показывал высоту примерно на 150 м выше фактической. Примерно за минуту до катастрофы система, предупреждающая об опасном приближении к земле, выдала первое предупреждение. Только тогда пилоты изменили настройки высотомера и узнали настоящее расстояние до земли.