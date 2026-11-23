Лайнер приземлился не по-детски
Посадившего аэробус в поле пилота обвинили в создании угрозы малолетним пассажирам
Новый поворот произошел в расследовании дела бывшего пилота «Уральских авиалиний» Сергея Белова, посадившего в 2023 году самолет Airbus A-320 в поле под Новосибирском. Первоначально авиатору вменялось в вину нарушение правил безопасности полетов, но по нему уже истек срок давности. Теперь пилоту Белову инкриминируют создание угрозы безопасности находившихся на борту лайнера детей, за что ему грозит до шести лет лишения свободы. Действия следствия летчик называет «процессуальным беспределом».
Следствие ужесточило обвинение бывшему пилоту «Уральских авиалиний» Сергею Белову по делу об экстренной посадке самолета Airbus A-320 в Новосибирской области в сентябре 2023 года.
Резонансному уголовному делу больше трех лет. Поначалу бывшему пилоту предъявили обвинение в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ). По данным следствия, 12 сентября 2023 года A320 под управлением пилота Белова следовал из Сочи в Омск. На его борту находились 161 пассажир и 6 членов экипажа. Командир воздушного судна, по версии следствия, принял ряд ошибочных решений при выполнении рейса. После возникновения технической поломки, которая, как считает следствие, не препятствовала посадке в аэропорту назначения, он направил самолет в Новосибирск.
«При перелете воздушного судна с технической неисправностью гидросистемы и не убранными внутрь корпуса самолета шасси, вызвавшими повышенный расход топлива и его выработку, возникла реальная угроза отказа двигателей самолета. В связи с чем Сергей Белов принял решение вынужденно посадить самолет на сельскохозяйственное поле»,— говорится в материалах дела. Жесткая посадка обошлась без жертв, медицинская помощь понадобилась пятерым пассажирам.
В сентябре 2025 года расследование было завершено, но к тому времени по делу уже истек срок давности. В ноябре того же года Центральный райсуд Омска отказался рассматривать дело, вернув его прокурору. У судьи Ольги Айринг возникли вопросы к обвинительному заключению, которое, по ее мнению, было составлено с нарушением закона. По информации суда, установленный следствием ущерб не был подтвержден представленными материалами дела, фабула обвинения не содержала указания о лицах, признанных потерпевшими.
На днях стало известно, что обвинение в уголовном деле было переквалифицировано на более жесткое. Следствие посчитало, что пилот создал угрозу безопасности находившихся на борту лайнера детей: в списке пассажиров Airbus A-320 значились 16 несовершеннолетних, в том числе двое младенцев. По соответствующей ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до шести лет) Сергею Белову грозит до шести лет колонии. Кроме того, выросла и сумма ущерба по делу — с 118,9 млн до 127,1 млн руб.
В «Уральских авиалиниях» “Ъ” подтвердили, что перевозчик не имеет имущественных претензий к своему бывшему пилоту Сергею Белову и не предъявил ему исковых требований в рамках уголовного дела.
Ущерб, причиненный авиакомпании в результате авиапроисшествия, возмещен страховыми компаниями. «В ходе расследования уполномоченные органы запрашивали у авиакомпании информацию о размере ущерба. Предоставление этих сведений в рамках расследования не означает предъявления финансовых или имущественных претензий к пилоту»,— сказали в пресс-службе авиакомпании.
Действия следствия авиатор назвал «процессуальным беспределом». «Следователь повторно привлекает меня к уголовной ответственности за одно и то же деяние, необоснованно и незаконно предъявляет обвинение в совершении преступления, относящегося к категории тяжких,— сказал бывший авиатор.— Делается это для незаконного продления срока следствия, оказания давления в признании вины, возможного заключения под стражу». Старые и новые обвинения бывший пилот отрицает.
Получить комментарий Восточного межрегионального следственного управление на транспорте СКР, которое ведет дело, не удалось.