На днях стало известно, что обвинение в уголовном деле было переквалифицировано на более жесткое. Следствие посчитало, что пилот создал угрозу безопасности находившихся на борту лайнера детей: в списке пассажиров Airbus A-320 значились 16 несовершеннолетних, в том числе двое младенцев. По соответствующей ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до шести лет) Сергею Белову грозит до шести лет колонии. Кроме того, выросла и сумма ущерба по делу — с 118,9 млн до 127,1 млн руб.