СКР предъявил обвинение пилоту разбившегося в 2024 году в Афганистане самолета
Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела о крушении в Афганистане самолета Falcon 10 с шестью россиянами на борту. Пилот самолета обвиняется в нарушении правил эксплуатации воздушного судна, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда, крупного ущерба и смерть двух лиц, сообщает пресс-служба ведомства.
По версии следствия, пилот не принял решение о посадке и продолжил полет «при явной угрозе его безопасности». Из-за полной выработки топлива у лайнера отключились оба двигателя. Крушение также повлекло причинение ущерба на сумму свыше 47 млн руб. из-за полного уничтожения воздушного судна.
В СКР уточнили, что следственные действия проводились на территории Афганистана, Индии и Таджикистана. Были допрошены свидетели, проведены оценочная, судебно-медицинская, летно-техническая и иные судебные экспертизы.
ЧП случилось в 2024 году. Рейс частного Falcon 10 зафрахтовал бизнесмен Анатолий Евсюков. Самолет должен был эвакуировать его с женой в Россию из Таиланда, где они отдыхали вместе с сыном Виталием. На отдыхе женщина тяжело заболела. 20 января Falcon 10 перестал выходить на связь. На следующий день стало известно о его крушении в горах афганской провинции Бадахшан. Находившиеся на борту врачи Игорь Сывороткин и Павел Попов, а также два пилота Дмитрий Беляков и Аркадий Грачев выжили. Супруги Евсюковы погибли. Росавиация аннулировала свидетельства пилотов. Выяснилось, что летчики подделали документы о прохождении обучения управлению бизнес-джетом.