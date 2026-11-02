СКР предъявил обвинение пилоту разбившегося в 2024 году в Афганистане самолета

По версии следствия, пилот не принял решение о посадке и продолжил полет «при явной угрозе его безопасности». Из-за полной выработки топлива у лайнера отключились оба двигателя. Крушение также повлекло причинение ущерба на сумму свыше 47 млн руб. из-за полного уничтожения воздушного судна.