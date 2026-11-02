В Афганистане, в «черном тюльпане»
Пилота будут судить за катастрофу Falcon 10 в Горном Бадахшане
Следователи СКР завершили расследование уголовного дела о крушении в Афганистане зимой 2024 года бизнес-джета Falcon 10. Небольшой самолет выполнял санитарный рейс по доставке из Таиланда тяжелобольной россиянки, которую сопровождали муж и двое медиков. По версии следствия, командир экипажа Дмитрий Беляков неверно рассчитал запас топлива, которое закончилось в полете, и джет пошел на вынужденную посадку в горах. Самолет полностью разрушился, пациентка и ее супруг погибли, а еще два человека получили тяжелые травмы. В ходе расследования пилот свою вину полностью признал.
Как сообщили “Ъ” в Западном межрегиональном управлении СКР на транспорте (ЗМСУТ СКР), 44-летний командир разбившегося Falcon 10 Дмитрий Беляков обвиняется в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, крупного ущерба и смерть двух лиц. По словам представителей управления, пилот полностью признал свою вину, дал исчерпывающие показания и активно сотрудничал со следователями. А потому последние не стали ходатайствовать перед судом об избрании ему ареста, ограничившись подпиской о невыезде. Обвинительное заключение по делу уже утверждено транспортной прокуратурой, и его материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.
«Выполнен большой объем следственных действий: допрошены свидетели, проведены оценочная, судебно-медицинская, летно-техническая и иные судебные экспертизы, получен отчет Межгосударственного авиационного комитета»,— сообщили в ЗМСУТ СКР. Они отметили, что во время длившегося более двух лет расследования «возникла необходимость производства следственных действий на территории Афганистана, Индии и Таджикистана» и была налажена работа с соответствующими «компетентными» органами этих стран.
Как рассказывал “Ъ”, Falcon 10 потерпел крушение в Горном Бадахшане 20 января 2024 года. Он был зафрахтован 66-летним бизнесменом из Волгодонска Анатолием Евсюковым.
Мужчина отдыхал в Таиланде со своей 55-летней женой Анной и взрослым сыном Виталием, когда она неожиданно заболела. По некоторым данным, у женщины началась сильная аллергическая реакция, после чего она впала в кому. Местные врачи не могли помочь, и родные решили организовать транспортировку женщины в Боткинскую больницу Москвы для оказания квалифицированной помощи. Для этого и был нанят Falcon 10. Он был произведен во Франции еще в 1978 году, имел 10 072 часов налета и 7485 посадок. Однако, несмотря на солидный возраст, нареканий к состоянию бизнес-джета не было.
Сопровождать в полете женщину, жизнедеятельность которой поддерживал аппарат ИВЛ, должны были два русских медика. Falcon 10 с бортовым номером RA-09011 прибыл из подмосковного аэродрома Мячково в аэропорт У-Тапао (Паттайя, Таиланд), принял пассажиров и вылетел в Москву, имея пунктом назначения Жуковский. Экипаж состоял из двух человек — командира воздушного суда Дмитрия Белякова и второго пилота Аркадия Грачева. Оба имели лицензии частных пилотов, хотя по образованию были юристом и специалистом в области муниципального управления соответственно.
Экипаж бизнес-джета сделал остановку в аэропорту Гайя (Индия) с расчетом направиться оттуда в Ташкент (Узбекистан) для следующей дозаправки, однако, пролетая над провинцией Горный Бадахшан в Афганистане, пилоты сообщили диспетчеру из соседнего Таджикистана, что им придется изменить маршрут — экипаж заявил о нехватке топлива и запросил вынужденную посадку в аэропорту города Куляб. Вскоре пилоты сообщили об остановке правого, затем — левого двигателя Falcon. Не дотянув несколько десятков километров до аэропорта, летчики доложили о готовности совершить вынужденную посадку. Бизнес-джет в это время находился над безлюдными заснеженными горами высотой от 3 тыс. до 5 тыс. метров. Потом картина немного изменилась.
«Справа и слева от нас были горы. В свете луны мы видели деревья, деревни, скалы и снег…» — сообщил потом один из выживших при катастрофе. От удара Falcon полностью разрушился. Супруги Евсюковы при этом погибли, второй пилот Аркадий Грачев и медик Павел Попов получили тяжелые травмы. Однако второй фельдшер — врач скорой помощи из подмосковного Серпухова Игорь Сывороткин сумел пешком добраться до ближайшего населенного пункта, позвать на помощь местных жителей, жестами сообщить о произошедшем и даже позвонить по мобильному.
Выживших эвакуировали в Кабул, а через несколько дней они уже были в Москве. Оба пилота сразу оказались в поле зрения СКР и Росавиации, хотя мнения специалистов относительно причин катастрофы диаметрально различались. Некоторые называли пилотов героями, которые совершили невозможное — посадку в темное время суток на снег в горах, другие называли их виновниками крушения. Вскоре, как рассказывал “Ъ”, выяснилось, что свои лицензии они получили на основании сфальсифицированных документов о прохождении подготовки в компании Flight Safety Textron Aviation Training (США).
Однако Flight Safety Textron Aviation Training не признается в России как авиационный учебный центр, тем более не готовит пилотов Falcon 10. Кроме того, летчики нарушили правила подготовки к полетам, проигнорировали положенные нормы отдыха между полетами и т. д.
Но основной причиной трагедии все же как Межгосударственный авиационный комитет, так и ЗМСУТ СКР признали ошибку Дмитрия Белякова при оценке запасов топлива.
«При наличии сильного встречного ветра и, как следствие, риска возникновения аварийной ситуации из-за нехватки топлива пилот не принял решение о посадке и продолжил полет при явной угрозе его безопасности. Из-за полной выработки топлива произошло последовательное самовыключение обоих двигателей»,— пояснили в ЗМСУТ СКР. В итоге обвинение было предъявлено Дмитрию Белякову. При этом ему также, возможно, придется возместить материальный ущерб, который следствие оценивало более чем в 47 млн руб.