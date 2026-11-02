В Афганистане, в «черном тюльпане»

Мужчина отдыхал в Таиланде со своей 55-летней женой Анной и взрослым сыном Виталием, когда она неожиданно заболела. По некоторым данным, у женщины началась сильная аллергическая реакция, после чего она впала в кому. Местные врачи не могли помочь, и родные решили организовать транспортировку женщины в Боткинскую больницу Москвы для оказания квалифицированной помощи. Для этого и был нанят Falcon 10. Он был произведен во Франции еще в 1978 году, имел 10 072 часов налета и 7485 посадок. Однако, несмотря на солидный возраст, нареканий к состоянию бизнес-джета не было.