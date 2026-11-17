Минобороны сообщило о гибели 19 человек при крушении Ан-12
Минобороны России подтвердило, что в Кемеровской области потерпел крушение военно-транспортный самолет Ан-12. На борту находились 19 человек, все они погибли. Предварительная причина катастрофы — техническая неисправность, сообщила пресс-служба министерства.
Самолет рухнул при выполнении планового полета. Он упал в безлюдном районе. На месте крушения работает комиссия ВКС России.
У Ан-12 четыре турбовинтовых двигателя, длина — 33 м, размах крыла — 38 м. Предназначен для перевозки личного состава, грузов, техники, выполнения десантных и специальных задач.