Стала известна личность напавшего на командира самолета Flydubai

По предварительным данным, на командира судна Flydubai напал второй пилот, 29-летний гражданин Омана Хамама Аль Хаммами. Об этом со ссылкой на источники сообщили телеканалы ABC News и CNN.

Собеседники ABC News отметили, что до этого, в 2024 году, мужчина работал стажером второго пилота в авиакомпании Oman Air. После того как руководство обнаружило у него «материалы экстремистской направленности», он был отстранен от летной практики. При этом ему разрешили работать в авиакомпании на административной должности.

CNN со ссылкой на данные профиля LinkedIn, зарегистрированного на имя подозреваемого, пишет, что он проработал в Oman Air семь лет, до февраля 2025 года. Затем перешел в Royal Air Maroc (июнь 2025 года — январь 2026 года). Его работа в Flydubai на странице не упоминалась. Один из источников подтвердил телеканалу, что профиль принадлежит подозреваемому. Израильский чиновник сообщил CNN, что Хамам Аль-Хаммами проработал в Flydubai всего восемь месяцев.

Хамам Аль-Хаммами сотрудничает с властями ОАЭ, которые расследуют инцидент на рейсе Flydubai Дубай — Тель-Авив 30 сентября. Он признался в том, что намеревался разбить самолет в Израиле. По предварительным данным, мужчина напал на командира воздушного судна и направил самолет в землю. Несколько пассажиров обезвредили нападавшего и выровняли курс самолета. Воздушное судно подало сигнал тревоги и совершило экстренную посадку в Саудовской Аравии. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал произошедшее попыткой теракта в стиле атаки 11 сентября 2001 года.

Подробнее — в материале «Ъ» «Dubai больше не Fly».