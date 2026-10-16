Пилотируемое подполье

«Он проникся идеями, призывающими к насилию и терроризму, и вдохновился терактами 11 сентября 2001 года,— официально подтвердил 9 октября генеральный прокурор ОАЭ Хамад Сейф аш-Шамси.— В нем укоренилась идея осуществить аналогичную атаку с использованием самолета, что, по его признанию, и побудило его стать пилотом… Он намеревался захватить контроль над самолетом и использовать его для совершения атаки смертника на пассажирский терминал в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, чтобы добиться максимально возможного числа человеческих жертв». При этом, по словам генпрокурора ОАЭ, аль-Хаммами утверждал, что «действовал в одиночку, без участия других лиц».