Пилотируемое подполье
У исполнителя неудавшегося теракта на рейсе FlyDubai в авиакомпании были единомышленники
В расследовании инцидента на самолете FlyDubai, который следовал из Дубая в Тель-Авив и совершил 30 сентября экстренную посадку в Саудовской Аравии из-за попытки второго пилота устроить теракт, появились новые детали. Правоохранительные органы ОАЭ подозревают, что в авиакомпании действовала спящая террористическая ячейка, созданная исполнителем неудавшегося теракта — оманским пилотом Хамамом аль-Хаммами. Власти Эмиратов задержали двух летчиков, которые работали во FlyDubai и находились в дружеских отношениях с аль-Хаммами.
Правоохранительные органы ОАЭ изучают версию, согласно которой пилот Хамам аль-Хаммами, попытавшийся 30 сентября устроить теракт на рейсе из Дубая в Тель-Авив, действовал в составе террористической ячейки в FlyDubai. Как сообщил 15 октября израильский канал i24, Эмираты задержали двух коллег аль-Хаммами — вторых пилотов, с которыми тот мог совместно планировать теракты против израильтян. Они проживали в одном здании с аль-Хаммами, часто общались с ним в нерабочее время и координировали свои рабочие смены.
Правоохранители полагают, что задержанные — двое граждан Мальдив — намеренно пытались вместе с аль-Хаммами устроить свои графики так, чтобы попасть на рейсы в Израиль примерно в одно время и скоординированно совершить теракт по схеме 11 сентября 2001 года. Следствие проверяет версию о том, что именно аль-Хаммами оргаизовал эту ячейку и помог единомышленникам устроиться на работу в FlyDubai.
Личные данные подозреваемых не разглашаются, однако посольство Мальдив в ОАЭ официально подтвердило задержание своих граждан. Сообщается, что они были взяты под стражу через несколько дней после попытки террористического нападения на самолете FlyDubai. К ним ограничили доступ адвокатов на время расследования.
Сам Хамам аль-Хаммами, 29-летний гражданин Омана, по данным следствия, проникся идеями радикального ислама в 2017 году во время учебы в Австралии, куда прибыл по студенческой визе для изучения инженерного дела, но не смог получить специальность. На допросах пилот признался, что в Мельбурне посещал исламский центр, которым руководит имам Самир Мохтади — скандально известный религиозный деятель, исповедующий антиизраильские и антисемитские взгляды. Как полагают следователи, Хамам аль-Хаммами специально устроился в авиакомпанию и совершил как минимум два рейса в Тель-Авив для изучения маршрута, прежде чем попытался осуществить свой план на рейсе, направлявшемся в Израиль 30 сентября.
«Он проникся идеями, призывающими к насилию и терроризму, и вдохновился терактами 11 сентября 2001 года,— официально подтвердил 9 октября генеральный прокурор ОАЭ Хамад Сейф аш-Шамси.— В нем укоренилась идея осуществить аналогичную атаку с использованием самолета, что, по его признанию, и побудило его стать пилотом… Он намеревался захватить контроль над самолетом и использовать его для совершения атаки смертника на пассажирский терминал в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, чтобы добиться максимально возможного числа человеческих жертв». При этом, по словам генпрокурора ОАЭ, аль-Хаммами утверждал, что «действовал в одиночку, без участия других лиц».
Тем не менее в США допускают, что заговор против рейса, на котором было свыше 170 израильских граждан, был организован из-за рубежа.
«Множество разных стран вовлечены сейчас в проведение расследования,— заявил 5 октября посол США в Израиле Майк Хакаби.— На данный момент мы не можем однозначно сказать, был ли он (задержанный террорист.— “Ъ”) связан с теми или иными зарубежными силами, или же он действовал один. Факт в том, что это был акт терроризма, он пытался убить всех, кто был на борту».
Выступая на следующий день, 6 октября, президент США Дональд Трамп не исключил, что к инциденту на рейсе FlyDubai может быть причастен Иран.
Попытку теракта на рейсе авиакомпании публично поприветствовала международная группировка «Аль-Каида» (признана в РФ террористической и запрещена) через несколько дней после инцидента. Комментируя поступок аль-Хаммами, джихадистская организация призвала своих последователей к аналогичным атакам против американских и израильских гражданских лайнеров. Однако ответственности за происшедшее на себя организация не взяла.