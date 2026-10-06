Вертолет ВМС США пропал с радаров над Красным морем у берегов Саудовской Аравии
Вертолет Sikorsky MH-60R Seahawk ВМС США подал сигнал бедствия над Красным морем у берегов Саудовской Аравии и исчез с радаров, сообщает портал BNO News. По его данным, перед резкой потерей высоты вертолет находился на высоте около 475 футов (около 144 м), затем высота упала до 0.
ВМС США пока не комментировали инцидент и причины объявления чрезвычайной ситуации. MH-60R, как правило, относится к палубной авиации или используется на береговых военных базах. Предназначен для обнаружения и поражения кораблей и подводных лодок и ведения радиоэлектронной борьбы.
Инцидент произошел в районе, где американские силы действуют в рамках задач по защите судоходства. В декабре 2023 года США объявили о запуске многонациональной операции «Хранитель процветания» после участившихся атак на торговые суда в Красном море; к участию планировалось привлечь десять преимущественно западных стран.
Военное присутствие само по себе не устранило риск для судоходства: к началу декабря 2023 года в Красном и Аравийском морях, а также в Персидском заливе находились 12 американских кораблей. 26 марта 2024 года хуситы заявляли о шести атаках за три дня в Красном море и Аденском заливе, включая атаки на два американских эсминца и торговые суда.