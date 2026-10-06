Вертолет ВМС США пропал с радаров над Красным морем у берегов Саудовской Аравии

Вертолет Sikorsky MH-60R Seahawk ВМС США подал сигнал бедствия над Красным морем у берегов Саудовской Аравии и исчез с радаров, сообщает портал BNO News. По его данным, перед резкой потерей высоты вертолет находился на высоте около 475 футов (около 144 м), затем высота упала до 0.

ВМС США пока не комментировали инцидент и причины объявления чрезвычайной ситуации. MH-60R, как правило, относится к палубной авиации или используется на береговых военных базах. Предназначен для обнаружения и поражения кораблей и подводных лодок и ведения радиоэлектронной борьбы.