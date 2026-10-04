CNN: напавший на капитана второй пилот flydubai действовал в одиночку

Следователи из Израиля, ОАЭ и Саудовской Аравии пока не нашли прямых или косвенных доказательств того, что попытка теракта на борту самолета flydubai связана с каким-либо государством или террористической группировкой. Предположительно, второй пилот действовал в одиночку, сообщает CNN со ссылкой на источники в израильских правоохранительных органах.

Следствие все еще работает над тем, чтобы установить мотив преступления. Полученная информация, пишет CNN, пока не указывает на то, что к попытке крушения самолета причастен кто-то еще. Ранее премьер-министр Биньямин Нетаньяху допускал, что пилот «подвергся радикальной исламистской обработке», не уточняя деталей.

Boeing 737 авиакомпании Flydubai следовал из Дубая в Тель-Авив 30 сентября. На его борту находились 174 пассажира, из них 27 — дети. Самолет подал сигнал тревоги и совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии. Экипаж заявил о попытке захватить судно. Второй пилот — гражданин Омана — напал на капитана, попытался перехватить управление и, предположительно, спровоцировать авиакатастрофу. Его обезвредили, а при посадке задержали. Генпрокуратура ОАЭ признала инцидент попыткой теракта.

По данным CNN, его зовут Хамам аль-Хаммами. С предыдущей работы его уволили из-за экстремистских взглядов. В профиле Linkedin, зарегистрированном на его имя, спустя девять часов после задержания появилась публикация с фотографией бывшего лидера «Аль-Каиды» (организация признана террористической и запрещена в России). Кто опубликовал изображение, пока не установлено.