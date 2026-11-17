По данным министерства, истребитель разбился около 8:45 (10:45 мск). Он принадлежал 204-й авиационной бригаде вооруженных сил Сербии. За штурвалом был майор Горан Булайич. Он служил в вооруженных силах республики с 1996 года. Министр обороны Братислав Гашич и исполняющий обязанности начальника Генерального штаба ВС Сербии Тиосав Янкович направили соболезнования семье погибшего.