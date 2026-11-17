В Сербии разбился военный истребитель МиГ-29
Истребитель МиГ-29 вооруженных сил Сербии разбился в районе города Стара-Пазова. Пилот погиб. Об этом сообщило Радио и телевидение Сербии со ссылкой на Минобороны республики.
По данным министерства, истребитель разбился около 8:45 (10:45 мск). Он принадлежал 204-й авиационной бригаде вооруженных сил Сербии. За штурвалом был майор Горан Булайич. Он служил в вооруженных силах республики с 1996 года. Министр обороны Братислав Гашич и исполняющий обязанности начальника Генерального штаба ВС Сербии Тиосав Янкович направили соболезнования семье погибшего.
На место происшествия прибыл дежурный прокурор для проведения следственных действий. Для расследования инцидента создали специальную комиссию. Тиосав Янкович также выехал на место крушения.