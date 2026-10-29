Двое летчиков «Русских витязей» погибли во время тренировочного полета в Кубинке
Двое летчиков авиационной группы «Русские витязи» — полковник Олег Ерофеев и подполковник Владимир Кочетов — погибли 21 октября во время тренировочного полета на аэродроме Кубинка в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба группы.
«Погода стояла миллион на миллион. Все готовились к выполнению задач согласно плановой таблице полетов, но никто не был готов к тому, что нас ждет в тот день... К сожалению, случаются и потери. Потери, после которых наступает звенящая, оглушающая тишина»,— написали в Telegram-канале «Русских витязей».
Официально причины гибели летчиков не раскрываются. По данным Telegram-канала Fighterbomber, одной из версий катастрофы могло стать сваливание самолета в штопор после выполнения фигуры высшего пилотажа.
Олег Ерофеев и Владимир Кочетов — выпускники Качинского высшего военного авиационного училища. Ерофеев находился в основном составе «Русских витязей» с 2003 года, Кочетов — с 2014 года. «Русские витязи» — группа высшего пилотажа военно-воздушных сил (ВВС), сформирована в апреле 1991 года. Эксплуатирует два типа истребителей — Су-30СМ и Су-35С.