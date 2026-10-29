Двое летчиков «Русских витязей» погибли во время тренировочного полета в Кубинке

Двое летчиков авиационной группы «Русские витязи» — полковник Олег Ерофеев и подполковник Владимир Кочетов — погибли 21 октября во время тренировочного полета на аэродроме Кубинка в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба группы.