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18 октября, пятница
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Новости
07:05
Главные новости к утру 18 октября
17/10
Минэкономики сообщило о резком росте ВВП
04:49
Сенаторы США представили законопроект о санкциях против Турции
01:44
Трамп подтвердил скорую отставку главы Минэнерго США
08:34
Правительство проведет эксперимент по дистанционной выдаче электронной подписи
08:23
Горбачев рассказал об обращениях к Путину и Макрону
07:51
Минобороны опубликовало документы к 75-летию Белградской операции
07:23
Goldman Sachs меняет структуру бизнеса в России
07:10
«Ведомости»: «Мечел» хочет вернуть половину вложенных в завод в Донбассе денег
06:55
Во Франции предотвратили похожий на 11 сентября теракт
06:45
«Известия»: Роспотребнадзор планирует запретить пластиковые пакеты
06:35
Суд приговорил к условному сроку давшего показания на экс-губернатора Хорошавина
06:25
США назвали причины заморозки помощи для Украины
05:56
Число погибших из-за вейпинга в США превысило 30 человек
05:46
ЕС одобрил санкции против Турции из-за бурения у берегов Кипра
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Тема
(обновлено: 18.10.2019)
Фигурное катание
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Фигуристы открывают сезон
На этапе серии Гран-при Skate America в Лас-Вегасе
1
Российские фигуристы финишировали третьими
На командном Кубке мира в Фукуоке россиян опередили американцы и японцы
Покатались на славу
С пятью наградами российские фигуристы выиграли общекомандный зачет чемпионата мира
Российские фигуристы потеряли полную квоту
На чемпионате мира-2020 в Монреале выступят два спортсмена из РФ
Виктория Синицина и Никита Кацалапов — вторая танцевальная пара мира
Александра Степанова и Иван Букин завершили чемпионат мира четвертыми
1
Олимпийские героини снова оказались рядом
Алина Загитова выиграла золото, а Евгения Медведева — бронзу
Российские ледовые танцоры вернулись на мировой пьедестал
Фигуристы заняли второе и третье места после ритм-танца
Российских одиночников подкосили прыжки
С короткой программой на чемпионате мира по фигурному катанию справился только дебютант Андрей Лазукин
Евгения Тарасова и Владимир Морозов до золота не доросли
Российские мировые рекордсмены уступили победу спортивной паре из Китая
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За короткий прокат российская спортивная пара получила рекордную оценку
Аксельные берега
Завтра в Японии стартует чемпионат мира
Евгения Медведева выиграла Кубок России
И личное противостояние с Елизаветой Туктамышевой за право выступить на чемпионате мира
Сборная России упала с девяти медалей на шесть
На чемпионате Европы в Минске она завоевала одну бронзу, четыре серебра и всего одно золото
Александр Самарин устоял на пьедестале
Россиянин получил серебро на чемпионате Европы по фигурному катанию
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Софья Самодурова вышла из тени
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Экономика
Бизнес
Финансы
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Огонёк
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Регионы
Автопилот
Наука
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия