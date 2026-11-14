Фигурист Лазарев выиграл короткую программу на Гран-при России в Омске

Лазарев чисто исполнил сложный контент: каскад четверной флип — тройной тулуп, тройной аксель и четверной лутц. Несмотря на высокий результат, господин Лазарев отметил мелкие недостатки, включая недокрут на лутце, спорное ребро на флипе и третий уровень волчка. Он рассказал, что доволен прокатом, особенно по сравнению с выступлением в Санкт-Петербурге, когда неудачно выполнял четверные прыжки.