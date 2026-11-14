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СпортФигурное катание

Фигурист Лазарев выиграл короткую программу на Гран-при России в Омске

Фигурист Лев Лазарев занял первое место в короткой программе на пятом этапе Гран-при России в Омске, заработав 98,73 балла. Вторым стал Николай Угожаев с результатом 97,38, третье место занял Марк Кондратюк с 97,27 балла.

Владимир Астапкович / РИА Новости

Лазарев чисто исполнил сложный контент: каскад четверной флип — тройной тулуп, тройной аксель и четверной лутц. Несмотря на высокий результат, господин Лазарев отметил мелкие недостатки, включая недокрут на лутце, спорное ребро на флипе и третий уровень волчка. Он рассказал, что доволен прокатом, особенно по сравнению с выступлением в Санкт-Петербурге, когда неудачно выполнял четверные прыжки.
Перед стартом спортсмен упростил программу, убрав флип, но позже признал, что это решение не принесло пользы. Лазарев объяснил, что пока только осваивается во взрослых соревнованиях, совмещая их с юниорскими стартами, поэтому психологическая нагрузка на короткую программу выше.