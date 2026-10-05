ТАСС: Татьяну Тарасову госпитализировали третий раз за месяц

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова находится в больнице. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник. По словам собеседника агентства, состояние госпожи Тарасовой «пока не могут стабилизировать». Причины госпитализации не уточнили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Тарасова

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Татьяна Тарасова

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В начале сентября племянник тренера Алексей Тарасов рассказал, что она лежала в больнице во время прохождения планового обследования. После обследования Тарасову выписали. 17 сентября стало известно о повторной госпитализации Татьяны Тарасовой. Тренер сообщила о выписке из больницы спустя два дня.