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ТАСС: Татьяну Тарасову госпитализировали третий раз за месяц

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова находится в больнице. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник. По словам собеседника агентства, состояние госпожи Тарасовой «пока не могут стабилизировать». Причины госпитализации не уточнили.

Татьяна Тарасова

Татьяна Тарасова

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Татьяна Тарасова

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В начале сентября племянник тренера Алексей Тарасов рассказал, что она лежала в больнице во время прохождения планового обследования. После обследования Тарасову выписали. 17 сентября стало известно о повторной госпитализации Татьяны Тарасовой. Тренер сообщила о выписке из больницы спустя два дня.

Фотогалерея

Татьяна Тарасова и ее достижения в спорте

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Татьяна Тарасова родилась 13 февраля 1947 года в семье хоккейного тренера Анатолия Тарасова. Он поставил дочь на коньки в четыре года и был ее первым наставником в спорте. В 1966 году на Универсиаде в итальянском Сестриере Татьяна Тарасова со своим партнером Георгием Проскуриным (на фото) стала чемпионкой. Но во время круга почета фигуристка зацепилась за ковровую дорожку и получила травмы, не совместимые с дальнейшей карьерой

Татьяна Тарасова родилась 13 февраля 1947 года в семье хоккейного тренера Анатолия Тарасова. Он поставил дочь на коньки в четыре года и был ее первым наставником в спорте. В 1966 году на Универсиаде в итальянском Сестриере Татьяна Тарасова со своим партнером Георгием Проскуриным (на фото) стала чемпионкой. Но во время круга почета фигуристка зацепилась за ковровую дорожку и получила травмы, не совместимые с дальнейшей карьерой

Фото: Анатолий Бочинин / Коммерсантъ  /  купить фото

После травмы Татьяна Тарасова собиралась поступать в ГИТИС на отделение хореографии, но против выступил отец спортсменки: «Артистов в нашей семье не будет, только через мой труп». Так в 19 лет Тарасова начала тренировать. Ее первыми подопечными были уже известные к тому времени фигуристы Ирина Роднина и Александр Зайцев. В 1976 году пара выиграла Олимпиаду в Инсбруке, а через четыре года повторила успех в Лейк-Плэсиде

После травмы Татьяна Тарасова собиралась поступать в ГИТИС на отделение хореографии, но против выступил отец спортсменки: «Артистов в нашей семье не будет, только через мой труп». Так в 19 лет Тарасова начала тренировать. Ее первыми подопечными были уже известные к тому времени фигуристы Ирина Роднина и Александр Зайцев. В 1976 году пара выиграла Олимпиаду в Инсбруке, а через четыре года повторила успех в Лейк-Плэсиде

Фото: Анатолий Бочинин / Коммерсантъ  /  купить фото

Вскоре Татьяна Тарасова стала одним из самых успешных наставников в фигурном катании. Еще до 30 лет она получила звание заслуженного тренера СССР. Ее учениками были не только советские спортсмены — мастерство педагога признавали и за рубежом&lt;br> На фото: Татьяна Тарасова (в центре) и фигуристы Джейн Торвилл и Кристофер Дин

Вскоре Татьяна Тарасова стала одним из самых успешных наставников в фигурном катании. Еще до 30 лет она получила звание заслуженного тренера СССР. Ее учениками были не только советские спортсмены — мастерство педагога признавали и за рубежом
На фото: Татьяна Тарасова (в центре) и фигуристы Джейн Торвилл и Кристофер Дин

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

«У нас в семье установка была: каждый делает то, что может. На максимуме. Только после пятой моей победной Олимпиады отец сказал мне: &quot;Здравствуй, коллега&quot;»&lt;br> На фото: Татьяна Тарасова с отцом Анатолием Тарасовым, заслуженным тренером СССР по хоккею с шайбой

«У нас в семье установка была: каждый делает то, что может. На максимуме. Только после пятой моей победной Олимпиады отец сказал мне: "Здравствуй, коллега"»
На фото: Татьяна Тарасова с отцом Анатолием Тарасовым, заслуженным тренером СССР по хоккею с шайбой

Фото: Игорь Уткин / ТАСС

Татьяна Тарасова трижды была замужем, однако детей у нее нет. Свою жизнь она посвятила тренерской деятельности и воспитанию чемпионов

Татьяна Тарасова трижды была замужем, однако детей у нее нет. Свою жизнь она посвятила тренерской деятельности и воспитанию чемпионов

Фото: Андрей Голованов, Сергей Киврин / Fotodom

В середине 1990-х Тарасова организовала собственный ледовый театр «Все звезды», где собрала знаменитых фигуристов. 14 лет она была не только тренером, но балетмейстером и режиссером спектаклей на коньках. Труппа театра давала гастроли в Лондоне, Вашингтоне, Мельбурне, выступала в Madison Square Garden в Нью-Йорке

В середине 1990-х Тарасова организовала собственный ледовый театр «Все звезды», где собрала знаменитых фигуристов. 14 лет она была не только тренером, но балетмейстером и режиссером спектаклей на коньках. Труппа театра давала гастроли в Лондоне, Вашингтоне, Мельбурне, выступала в Madison Square Garden в Нью-Йорке

Фото: Андрей Голованов, Сергей Киврин / Fotodom

«Не хочу сделаться в своем деле ремесленником. Хочу оставаться и через 20 лет таким же сумасшедшим тренером, каким я была, какая я есть. Так же бояться, что не сумею поставить программу перед новым сезоном. И все-таки ее поставить. И стремиться сделать ее самой лучшей в мире»&lt;br> На фото: Татьяна Тарасова и телеведущий Урмас Отт

«Не хочу сделаться в своем деле ремесленником. Хочу оставаться и через 20 лет таким же сумасшедшим тренером, каким я была, какая я есть. Так же бояться, что не сумею поставить программу перед новым сезоном. И все-таки ее поставить. И стремиться сделать ее самой лучшей в мире»
На фото: Татьяна Тарасова и телеведущий Урмас Отт

Фото: Наталья Логинова / Коммерсантъ  /  купить фото

В общей сложности воспитанники Татьяны Тарасовой завоевали более 40 золотых медалей на чемпионатах мира и Европы, в ее тренерской копилке 8 золотых олимпийских медалей в трех дисциплинах&lt;br> На фото: с фигуристом Алексеем Ягудиным (в центре) и спортивным психологом Рудольфом Загайновым на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити, 2002 год

В общей сложности воспитанники Татьяны Тарасовой завоевали более 40 золотых медалей на чемпионатах мира и Европы, в ее тренерской копилке 8 золотых олимпийских медалей в трех дисциплинах
На фото: с фигуристом Алексеем Ягудиным (в центре) и спортивным психологом Рудольфом Загайновым на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити, 2002 год

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

В 2008 году в дни проведения чемпионата мира в Гетеборге Татьяна Тарасова была введена в Зал славы мирового фигурного катания в американском Колорадо-Спрингс&lt;br> На фото: с госсекретарем США Кондолизой Райс, 2007 год

В 2008 году в дни проведения чемпионата мира в Гетеборге Татьяна Тарасова была введена в Зал славы мирового фигурного катания в американском Колорадо-Спрингс
На фото: с госсекретарем США Кондолизой Райс, 2007 год

Фото: Alexander Natruskin, Pool / AP

«Каждый должен делать все, что он может. Один человек — кататься. Другой — учить. Третий — строчить. Четвертый — дом строить. И если все это собрать вместе, то получится страна»

«Каждый должен делать все, что он может. Один человек — кататься. Другой — учить. Третий — строчить. Четвертый — дом строить. И если все это собрать вместе, то получится страна»

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

«Я приложила бы все свои усилия для того, чтобы донести мой спорт в массы»&lt;br> Под руководством Татьяны Тарасовой тренировались Ирина Роднина и Александр Зайцев, Наталья Бестемьянова и Александр Букин, Илья Кулик, Евгений Платов, Алексей Ягудин. Она также тренировала иностранных фигуристов: Сашу Коэн, Алису Дрей, Джонни Вейра, Сидзуку Аракаву, Барбару Фузар-Поли и Маурицио Маргальо и других

«Я приложила бы все свои усилия для того, чтобы донести мой спорт в массы»
Под руководством Татьяны Тарасовой тренировались Ирина Роднина и Александр Зайцев, Наталья Бестемьянова и Александр Букин, Илья Кулик, Евгений Платов, Алексей Ягудин. Она также тренировала иностранных фигуристов: Сашу Коэн, Алису Дрей, Джонни Вейра, Сидзуку Аракаву, Барбару Фузар-Поли и Маурицио Маргальо и других

Фото: Валерий Левитин / Коммерсантъ  /  купить фото

Татьяна Тарасова дважды была доверенным лицом Владимира Путина во время президентских кампаний в 2012 и 2018 годах

Татьяна Тарасова дважды была доверенным лицом Владимира Путина во время президентских кампаний в 2012 и 2018 годах

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Татьяна Тарасова продолжает тренерскую работу: является тренером-консультантом Федерации фигурного катания России, продолжает ставить ледовые спектакли

Татьяна Тарасова продолжает тренерскую работу: является тренером-консультантом Федерации фигурного катания России, продолжает ставить ледовые спектакли

Фото: Александр Щербак / Коммерсантъ  /  купить фото

В 2017 году Татьяна Тарасова была награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени

В 2017 году Татьяна Тарасова была награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Последние несколько лет Татьяна Тарасова ведет телевизионные шоу на федеральных каналах, комментирует соревнования: от Олимпийских игр до чемпионата России&lt;br> На фото: со своим учеником Алексеем Ягудиным

Последние несколько лет Татьяна Тарасова ведет телевизионные шоу на федеральных каналах, комментирует соревнования: от Олимпийских игр до чемпионата России
На фото: со своим учеником Алексеем Ягудиным

Фото: Александра Степанова / Коммерсантъ  /  купить фото

«Я прожила счастливую жизнь. Могу жалеть лишь о том, что я не такая худая и не такая молодая, как хотелось бы. Зато у меня за плечами колоссальный опыт»

«Я прожила счастливую жизнь. Могу жалеть лишь о том, что я не такая худая и не такая молодая, как хотелось бы. Зато у меня за плечами колоссальный опыт»

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ  /  купить фото

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Татьяна Тарасова родилась 13 февраля 1947 года в семье хоккейного тренера Анатолия Тарасова. Он поставил дочь на коньки в четыре года и был ее первым наставником в спорте. В 1966 году на Универсиаде в итальянском Сестриере Татьяна Тарасова со своим партнером Георгием Проскуриным (на фото) стала чемпионкой. Но во время круга почета фигуристка зацепилась за ковровую дорожку и получила травмы, не совместимые с дальнейшей карьерой

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Бочинин  /  купить фото

После травмы Татьяна Тарасова собиралась поступать в ГИТИС на отделение хореографии, но против выступил отец спортсменки: «Артистов в нашей семье не будет, только через мой труп». Так в 19 лет Тарасова начала тренировать. Ее первыми подопечными были уже известные к тому времени фигуристы Ирина Роднина и Александр Зайцев. В 1976 году пара выиграла Олимпиаду в Инсбруке, а через четыре года повторила успех в Лейк-Плэсиде

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Бочинин  /  купить фото

Вскоре Татьяна Тарасова стала одним из самых успешных наставников в фигурном катании. Еще до 30 лет она получила звание заслуженного тренера СССР. Ее учениками были не только советские спортсмены — мастерство педагога признавали и за рубежом
На фото: Татьяна Тарасова (в центре) и фигуристы Джейн Торвилл и Кристофер Дин

Фото: РИА Новости / Владимир Вяткин

«У нас в семье установка была: каждый делает то, что может. На максимуме. Только после пятой моей победной Олимпиады отец сказал мне: "Здравствуй, коллега"»
На фото: Татьяна Тарасова с отцом Анатолием Тарасовым, заслуженным тренером СССР по хоккею с шайбой

Фото: ТАСС / Игорь Уткин

Татьяна Тарасова трижды была замужем, однако детей у нее нет. Свою жизнь она посвятила тренерской деятельности и воспитанию чемпионов

Фото: Андрей Голованов, Сергей Киврин / Fotodom

В середине 1990-х Тарасова организовала собственный ледовый театр «Все звезды», где собрала знаменитых фигуристов. 14 лет она была не только тренером, но балетмейстером и режиссером спектаклей на коньках. Труппа театра давала гастроли в Лондоне, Вашингтоне, Мельбурне, выступала в Madison Square Garden в Нью-Йорке

Фото: Андрей Голованов, Сергей Киврин / Fotodom

«Не хочу сделаться в своем деле ремесленником. Хочу оставаться и через 20 лет таким же сумасшедшим тренером, каким я была, какая я есть. Так же бояться, что не сумею поставить программу перед новым сезоном. И все-таки ее поставить. И стремиться сделать ее самой лучшей в мире»
На фото: Татьяна Тарасова и телеведущий Урмас Отт

Фото: Коммерсантъ / Наталья Логинова  /  купить фото

В общей сложности воспитанники Татьяны Тарасовой завоевали более 40 золотых медалей на чемпионатах мира и Европы, в ее тренерской копилке 8 золотых олимпийских медалей в трех дисциплинах
На фото: с фигуристом Алексеем Ягудиным (в центре) и спортивным психологом Рудольфом Загайновым на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити, 2002 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В 2008 году в дни проведения чемпионата мира в Гетеборге Татьяна Тарасова была введена в Зал славы мирового фигурного катания в американском Колорадо-Спрингс
На фото: с госсекретарем США Кондолизой Райс, 2007 год

Фото: AP / Alexander Natruskin, Pool

«Каждый должен делать все, что он может. Один человек — кататься. Другой — учить. Третий — строчить. Четвертый — дом строить. И если все это собрать вместе, то получится страна»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

«Я приложила бы все свои усилия для того, чтобы донести мой спорт в массы»
Под руководством Татьяны Тарасовой тренировались Ирина Роднина и Александр Зайцев, Наталья Бестемьянова и Александр Букин, Илья Кулик, Евгений Платов, Алексей Ягудин. Она также тренировала иностранных фигуристов: Сашу Коэн, Алису Дрей, Джонни Вейра, Сидзуку Аракаву, Барбару Фузар-Поли и Маурицио Маргальо и других

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

Татьяна Тарасова дважды была доверенным лицом Владимира Путина во время президентских кампаний в 2012 и 2018 годах

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Татьяна Тарасова продолжает тренерскую работу: является тренером-консультантом Федерации фигурного катания России, продолжает ставить ледовые спектакли

Фото: Коммерсантъ / Александр Щербак  /  купить фото

В 2017 году Татьяна Тарасова была награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Последние несколько лет Татьяна Тарасова ведет телевизионные шоу на федеральных каналах, комментирует соревнования: от Олимпийских игр до чемпионата России
На фото: со своим учеником Алексеем Ягудиным

Фото: Коммерсантъ / Александра Степанова  /  купить фото

«Я прожила счастливую жизнь. Могу жалеть лишь о том, что я не такая худая и не такая молодая, как хотелось бы. Зато у меня за плечами колоссальный опыт»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

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