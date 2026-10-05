ТАСС: Татьяну Тарасову госпитализировали третий раз за месяц
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова находится в больнице. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник. По словам собеседника агентства, состояние госпожи Тарасовой «пока не могут стабилизировать». Причины госпитализации не уточнили.
Татьяна Тарасова
Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ
В начале сентября племянник тренера Алексей Тарасов рассказал, что она лежала в больнице во время прохождения планового обследования. После обследования Тарасову выписали. 17 сентября стало известно о повторной госпитализации Татьяны Тарасовой. Тренер сообщила о выписке из больницы спустя два дня.
Фотогалерея
Татьяна Тарасова и ее достижения в спорте
1 / 16