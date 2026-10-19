Камила Валиева вернулась на накатанную дорожку

Незадолго до них с Камилой Валиевой произошло новое ЧП. Летом Международный союз конькобежцев (ISU) наконец отменил действовавший с 2022 года «изоляционный» режим в отношении российских фигуристов, допустив их на свои турниры в нейтральном статусе. В списке его получивших в августе оказалась и Валиева. Однако уже в начале сентября выяснилось, что нейтральный статус у нее, как и у одиночника Марка Кондратюка, тренирующегося в той же академии у Светланы Соколовской, без объяснения причин отозвали. В отличие от Кондратюка, Валиева не обратилась с апелляцией на внезапный отзыв в Спортивный арбитражный суд (CAS).