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СпортФигурное катание

Камила Валиева вернулась на накатанную дорожку

Знаменитая одиночница снова будет тренироваться в группе Этери Тутберидзе
В отечественном фигурном катании состоялся громкий переход. Камила Валиева, одна из главных звезд этого вида спорта, около года тренировавшаяся у Светланы Соколовской в академии Татьяны Навки, вернулась в группу Этери Тутберидзе. Занимаясь в ней, Валиева в начале десятилетия превратилась в безусловного лидера мирового женского одиночного катания, но лишилась этого статуса из-за допингового инцидента, вылившегося в четырехлетнюю дисквалификацию. Новое ЧП с ней случилось в сентябре, когда у спортсменки внезапно отозвали позволяющий участвовать в международных турнирах нейтральный статус. Источники предполагают, что решение Валиевой основано на желании «эффективно развивать спортивную карьеру», несмотря на проблемы, с которыми она столкнулась.
Именно под руководством Этери Тутберидзе (слева) юная Камила Валиева превратилась в безусловного лидера женского одиночного катания

Именно под руководством Этери Тутберидзе (слева) юная Камила Валиева превратилась в безусловного лидера женского одиночного катания

Артемий Шуматов / Коммерсантъ

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О том, что Камила Валиева вновь будет работать в группе Этери Тутберидзе, готовившей ее с детства, сообщили 19 октября все ведущие информагентства. Светлана Соколовская, у которой Валиева занималась в последнее время, подтвердила ТАСС информацию о переходе, сказав, что «там ей будет лучше».
Громкость событию придали и статус спортсменки, и прежде всего ее бэкграунд. В начале нынешнего десятилетия, занимаясь у Этери Тутберидзе, наиболее успешного среди тренеров в современном женском одиночном катании, Камила Валиева превратилась в одну из ярчайших звезд вида и безусловного лидера своей дисциплины. Ей и сейчас принадлежат мировые рекорды по оценкам за короткую и произвольную программы, а также по сумме двух программ.
Статуса она лишилась из-за ЧП на состоявшейся в феврале 2022 года Олимпиаде в Пекине. После выигранного сборной России с помощью Валиевой командного турнира стало известно о сданной ею еще до Олимпийских игр положительной допинг-пробе. Россиянку, которой в тот момент не исполнилось 16 лет и которая в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом являлась так называемым защищенным лицом, все-таки допустили к выступлению в личном турнире (она заняла четвертое место), но после долгого разбирательства наказали, по сути, максимально жестко — четырехлетней дисквалификацией. Ее срок, правда, отсчитывался с конца 2021 года, с момента взятия пробы. Российская сборная же лишилась своего золота.
В прошлом году после истечения периода дисквалификации Камила Валиева, которой сейчас 20 лет, возобновила карьеру. Но не в группе Этери Тутберидзе, а у Светланы Соколовской в академии «Наши надежды» олимпийской чемпионки Татьяны Навки, супруги пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. В ее шоу Валиева часто выступала и во время отстранения.
Определить ее нынешние возможности, однако, до сих пор было, по сути, невозможно. Дело в том, что на ключевых внутренних турнирах Камила Валиева не выступала. Ее соревновательная практика в 2026 году фактически ограничивается участием в январском чемпионате России по прыжкам и сентябрьскими контрольными прокатами для кандидатов в сборную страны — не слишком удачными для допустившей много ошибок фигуристки.
Незадолго до них с Камилой Валиевой произошло новое ЧП. Летом Международный союз конькобежцев (ISU) наконец отменил действовавший с 2022 года «изоляционный» режим в отношении российских фигуристов, допустив их на свои турниры в нейтральном статусе. В списке его получивших в августе оказалась и Валиева. Однако уже в начале сентября выяснилось, что нейтральный статус у нее, как и у одиночника Марка Кондратюка, тренирующегося в той же академии у Светланы Соколовской, без объяснения причин отозвали. В отличие от Кондратюка, Валиева не обратилась с апелляцией на внезапный отзыв в Спортивный арбитражный суд (CAS).
Источник «РИА Новости» утверждает, что Камила Валиева «продолжит борьбу за нейтральный статус» в группе Этери Тутберидзе, чьи спортсмены не испытывали сложностей с его приобретением. А ТАСС обратил внимание на то, что Валиева отписалась от Светланы Соколовской и школы Татьяны Навки в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
Между тем источник “Ъ” в руководстве отечественным фигурным катанием настаивает, что в основе «трансфера» Камилы Валиевой лежат все-таки «чисто спортивные амбиции».
«Он показывает, что она хочет в первую очередь не выступать в шоу, а развивать карьеру у наиболее эффективного тренера, с которым чрезвычайно плодотворно сотрудничала». Собеседник “Ъ” полагает, что, несмотря на все проблемы, у Валиевой «колоссальный потенциал», поскольку «ее катание лучше, чем у кого-либо, отвечает сегодняшним принципам судейства», отдающим приоритет «компонентам», то есть непрыжковым элементам и умению представить программу. А «в условиях конкуренции реализовать его будет даже проще».
Конкурировать внутри группы Этери Тутберидзе Камиле Валиевой предстоит с хорошо знакомой ей фигуристкой. Ее бесспорной примой является Александра Игнатова. Она тоже воспитанница Тутберидзе. Игнатова (еще под девичьей фамилией Трусова) вышла на взрослый уровень чуть раньше Валиевой, завоевала множество престижных наград и заработала репутацию «королевы четверных прыжков». Она, как и Камила Валиева, выступала на пекинской, последней до введения санкций для России, Олимпиаде и в турнире одиночниц заняла второе место вслед за Анной Щербаковой, еще одной ученицей Этери Тутберидзе.
В этом сезоне состоялось эффектное возвращение Александры Игнатовой на лед после довольно длительного декретного отпуска. Получив нейтральный статус, она на состязаниях категории Challenger, второй по рангу, продемонстрировала, что сохранила пиковый уровень, и уже включена в состав участников ноябрьского этапа серии Гран-при, основной в фигурном катании, в китайском Шэньчжэне.

На тонком льду

Камила Валиева родилась в 2006 году в Казани, а уже в три года начала заниматься фигурным катанием. В 2012-м переехала с семьей в Москву и стала учиться в школе «Москвич». Уже в десять лет исполняла тройные прыжки и успешно прошла просмотр в команду к Этери Тутберидзе
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В сезоне 2019/20 Камила Валиева дебютировала на международном уровне: на этапе юниорского Гран-при во Франции после падения в короткой программе шла третьей, но благодаря чистому четверному тулупу в произвольной выиграла турнир, набрав более 200 баллов и став четвертой юниоркой с таким результатом. На следующем этапе в России она также победила, а перед финалом Гран-при в Турине получила травму, выступала без ультра-си (самые сложные прыжковые элементы), но благодаря чистому катанию заняла первое место. На фото — второй этап Кубка России по фигурному катанию в 2020 году, Камила Валиева исполняет произвольную программу в женском одиночном катании
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На первом для себя взрослом чемпионате России Камила Валиева завоевала серебро, уступив только Анне Щербаковой. В этом сезоне она получила право выступать среди взрослых лишь на национальном уровне — на международные старты ее еще не допускали по возрасту. На фото — финал Кубка России по фигурному катанию в феврале 2021 года. Камила Валиева исполняет короткую программу
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В сезоне 2021/22 Камила Валиева дебютировала на взрослых международных соревнованиях, выиграла Finlandia Trophy и два этапа Гран-при (в Канаде и Сочи), установив несколько мировых рекордов. На фото — Камила Валиева во время показательных выступлений на чемпионате России в декабре 2021 года
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В декабре 2021 года на чемпионате России В Камила Валиева чисто откатала короткую программу с тройным акселем, заняв промежуточное первое место, а в произвольной программе она исполнила четверной сальхов, тройной аксель и два четверных тулупа. По сумме фигуристка выиграла турнир, опередив Александру Трусову более чем на 34 балла. На фото — церемония награждения на чемпионате России. На заднем плане — фигуристки Александра Трусова, Камила Валиева и Анна Щербакова, на переднем — вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский и президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков
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В январе 2022 года на чемпионате Европы в Таллине Камила Валиева выиграла короткую программу, также побив мировой рекорд. В произвольной программе упала с тройного акселя, но чисто исполнила четверной сальхов и два четверных тулупа, стала чемпионкой Европы и отправилась на Олимпиаду в Пекин. На фото — Камила Валиева на XXIV зимних Олимпийских играх
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На Олимпиаде в Пекине Камила Валиева выиграла золотую медаль в командном турнире, показав первый результат в обеих программах. Россияне обеспечили себе досрочную победу еще до произвольного проката женщин. На фото — Камила Валиева во время Олимпийских игр в Пекине, третий день соревнований. Фигуристка исполняет короткую программу в командных соревнованиях в Столичном дворце спорта
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Международный олимпийский комитет несколько раз откладывал церемонию награждения. Причиной стал положительный допинг-тест: в пробе, взятой 25 декабря на чемпионате России, обнаружили триметазидин, но фигуристку все же разрешили выступить в индивидуальных соревнованиях. На фото — церемония награждения победителей командных соревнований по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине в Столичном дворце спорта. Слева направо: Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Виктория Синицина, Никита Кацалапов
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В личном турнире Олимпиады Камила Валиева не смогла добиться успеха на фоне допинг-скандала. Выиграв короткую программу, она неудачно исполнила произвольную и заняла лишь четвертое место. Уже в 2024 году, спустя несколько лет разбирательств, ее лишили семи медалей, среди которых золото Олимпиады и чемпионата Европы, а также награды на чемпионатах России
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На фото — произвольная программа фигуристки в Пекине
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После Олимпиады российские фигуристы стали выступать преимущественно на внутренних соревнованиях. В октябре 2022 года на первом этапе Гран-при России «Золотой конек Москвы» Камила Валиева выиграла короткую программу, набрав больше баллов, чем на Олимпиаде, и заняла первое место по итогам турнира. На фото — фигуристка во время церемонии награждения на том самом турнире
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В ноябре 2022 года на третьем этапе Гран-при России «Идель» в Казани Камила Валиева выиграла короткую программу и по сумме набрала 241,72 балла, заняв первое место. На фото — фигуристка исполняет произвольную программу на этом турнире
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Третий этап Гран-при России, Камила Валиева выступает с короткой программой
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В декабре 2022 года на чемпионате России Камила Валиева после короткой программы занимала четвертое место, но благодаря произвольной программе с двумя четверными тулупами поднялась на второе место по сумме, уступив Софье Акатьевой. На фото — короткая программа фигуристки на чемпионате
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В марте 2023 года в финале Гран-при России в Санкт-Петербурге Камила Валиева по сумме двух программ набрала 241,76 балла и заняла второе место. На фото — финал Гран-при России в «Юбилейном». Валиева исполняет произвольную программу
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В декабре 2023 года на чемпионате России в Челябинске Камила Валиева выиграла короткую программу и по сумме двух программ набрала 237,99 балла, заняв третье место. Этот турнир стал последним в ее карьере до дисквалификации. На фото — фигуристка исполняет короткую программу на этом чемпионате
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Со времен последнего официального чемпионата фигуристки произошло немало перемен: Камила Валиева покинула тренера Этери Тутберидзе. Прошло уже два года без официальных стартов, несмотря на подготовку к показательным выступлениям. На фото — Камила Валиева во время выступления на церемонии открытия «ГУМ-катка» на Красной площади в декабре 2024 года
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Сейчас Камила Валиева тренируется в школе Татьяны Навки у Светланы Соколовой и уже вернулась в спорт. В марте она выступила на чемпионате России по прыжкам, а затем в составе команды Москвы выиграла Кубок Первого канала. На фото —турнир шоу-программ «Русский вызов» в 2026 году. Камила Валиева во время выступления
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Камила Валиева исполняет произвольную программу в финале Кубка России в феврале 2021 года
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Камила Валиева на чемпионате России по прыжкам на коньках в декабре 2022 года
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Фигурное катание

Авторы

  • Алексей Доспехов
    Алексей Доспехов
    спецкорреспондент