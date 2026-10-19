Камила Валиева вернулась на накатанную дорожку
Знаменитая одиночница снова будет тренироваться в группе Этери Тутберидзе
В отечественном фигурном катании состоялся громкий переход. Камила Валиева, одна из главных звезд этого вида спорта, около года тренировавшаяся у Светланы Соколовской в академии Татьяны Навки, вернулась в группу Этери Тутберидзе. Занимаясь в ней, Валиева в начале десятилетия превратилась в безусловного лидера мирового женского одиночного катания, но лишилась этого статуса из-за допингового инцидента, вылившегося в четырехлетнюю дисквалификацию. Новое ЧП с ней случилось в сентябре, когда у спортсменки внезапно отозвали позволяющий участвовать в международных турнирах нейтральный статус. Источники предполагают, что решение Валиевой основано на желании «эффективно развивать спортивную карьеру», несмотря на проблемы, с которыми она столкнулась.
О том, что Камила Валиева вновь будет работать в группе Этери Тутберидзе, готовившей ее с детства, сообщили 19 октября все ведущие информагентства. Светлана Соколовская, у которой Валиева занималась в последнее время, подтвердила ТАСС информацию о переходе, сказав, что «там ей будет лучше».
Громкость событию придали и статус спортсменки, и прежде всего ее бэкграунд. В начале нынешнего десятилетия, занимаясь у Этери Тутберидзе, наиболее успешного среди тренеров в современном женском одиночном катании, Камила Валиева превратилась в одну из ярчайших звезд вида и безусловного лидера своей дисциплины. Ей и сейчас принадлежат мировые рекорды по оценкам за короткую и произвольную программы, а также по сумме двух программ.
Статуса она лишилась из-за ЧП на состоявшейся в феврале 2022 года Олимпиаде в Пекине. После выигранного сборной России с помощью Валиевой командного турнира стало известно о сданной ею еще до Олимпийских игр положительной допинг-пробе. Россиянку, которой в тот момент не исполнилось 16 лет и которая в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом являлась так называемым защищенным лицом, все-таки допустили к выступлению в личном турнире (она заняла четвертое место), но после долгого разбирательства наказали, по сути, максимально жестко — четырехлетней дисквалификацией. Ее срок, правда, отсчитывался с конца 2021 года, с момента взятия пробы. Российская сборная же лишилась своего золота.
В прошлом году после истечения периода дисквалификации Камила Валиева, которой сейчас 20 лет, возобновила карьеру. Но не в группе Этери Тутберидзе, а у Светланы Соколовской в академии «Наши надежды» олимпийской чемпионки Татьяны Навки, супруги пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. В ее шоу Валиева часто выступала и во время отстранения.
Определить ее нынешние возможности, однако, до сих пор было, по сути, невозможно. Дело в том, что на ключевых внутренних турнирах Камила Валиева не выступала. Ее соревновательная практика в 2026 году фактически ограничивается участием в январском чемпионате России по прыжкам и сентябрьскими контрольными прокатами для кандидатов в сборную страны — не слишком удачными для допустившей много ошибок фигуристки.
Незадолго до них с Камилой Валиевой произошло новое ЧП. Летом Международный союз конькобежцев (ISU) наконец отменил действовавший с 2022 года «изоляционный» режим в отношении российских фигуристов, допустив их на свои турниры в нейтральном статусе. В списке его получивших в августе оказалась и Валиева. Однако уже в начале сентября выяснилось, что нейтральный статус у нее, как и у одиночника Марка Кондратюка, тренирующегося в той же академии у Светланы Соколовской, без объяснения причин отозвали. В отличие от Кондратюка, Валиева не обратилась с апелляцией на внезапный отзыв в Спортивный арбитражный суд (CAS).
Источник «РИА Новости» утверждает, что Камила Валиева «продолжит борьбу за нейтральный статус» в группе Этери Тутберидзе, чьи спортсмены не испытывали сложностей с его приобретением. А ТАСС обратил внимание на то, что Валиева отписалась от Светланы Соколовской и школы Татьяны Навки в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
Между тем источник “Ъ” в руководстве отечественным фигурным катанием настаивает, что в основе «трансфера» Камилы Валиевой лежат все-таки «чисто спортивные амбиции».
«Он показывает, что она хочет в первую очередь не выступать в шоу, а развивать карьеру у наиболее эффективного тренера, с которым чрезвычайно плодотворно сотрудничала». Собеседник “Ъ” полагает, что, несмотря на все проблемы, у Валиевой «колоссальный потенциал», поскольку «ее катание лучше, чем у кого-либо, отвечает сегодняшним принципам судейства», отдающим приоритет «компонентам», то есть непрыжковым элементам и умению представить программу. А «в условиях конкуренции реализовать его будет даже проще».
Конкурировать внутри группы Этери Тутберидзе Камиле Валиевой предстоит с хорошо знакомой ей фигуристкой. Ее бесспорной примой является Александра Игнатова. Она тоже воспитанница Тутберидзе. Игнатова (еще под девичьей фамилией Трусова) вышла на взрослый уровень чуть раньше Валиевой, завоевала множество престижных наград и заработала репутацию «королевы четверных прыжков». Она, как и Камила Валиева, выступала на пекинской, последней до введения санкций для России, Олимпиаде и в турнире одиночниц заняла второе место вслед за Анной Щербаковой, еще одной ученицей Этери Тутберидзе.
В этом сезоне состоялось эффектное возвращение Александры Игнатовой на лед после довольно длительного декретного отпуска. Получив нейтральный статус, она на состязаниях категории Challenger, второй по рангу, продемонстрировала, что сохранила пиковый уровень, и уже включена в состав участников ноябрьского этапа серии Гран-при, основной в фигурном катании, в китайском Шэньчжэне.