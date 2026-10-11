Рекорд за триста
Владислав Дикиджи показал один из лучших результатов в истории мужского одиночного катания
11.10.2026, 17:37
Череда успехов российских фигуристов после возвращения на международные соревнования продолжилась шикарным выступлением Владислава Дикиджи на завершившемся 10 октября Мемориале Дениса Тена в Алматы. Он первым из отечественных одиночников преодолел отметку 300 баллов по сумме за две программы. А итоговый результат лучше, чем у Дикиджи, в истории был лишь у трех выдающихся спортсменов — Нейтана Чена, Ильи Малинина и Юдзуру Ханью.
У нынешнего турнира, названного в честь известного казахстанского фигуриста Дениса Тена, погибшего восемь лет назад, было два слишком очевидных героя. И сначала казалось, что резонанс, который вызвал взлет Александры Игнатовой, ничем не приглушить. Знаменитая, взявшая еще до российской изоляции кучу медалей под девичьей фамилией Трусова фигуристка одержала первую после длительного перерыва, после декретного отпуска, победу. И такую победу, что в ней несложно было разглядеть прозрачный намек: спортсменка претендует на статус лидера не только в отечественной сборной, вернувшейся наконец в этом сезоне после смягчения санкционного режима на международные соревнования, но и вообще в мировом фигурном катании. Но буквально на следующий день, уже в мужских состязаниях, произошло событие как минимум не менее любопытное.
На самом деле Владислав Дикиджи чуть было не очутился на топовом международном состязании еще в сезоне предыдущем. Как известно, Международный союз конькобежцев (ISU) еще до того, как официально разрешил российским фигуристам участвовать в своих турнирах в нейтральном статусе, выделил им два слота на февральской Олимпиаде в Милане и Кортина-д’Ампеццо. И Дикиджи поначалу выглядел фаворитом в борьбе за тот, что полагался представителю мужского одиночного катания. В конце концов чемпионат страны выиграл именно он. Путевка, однако, досталась взявшему убедительный реванш в финале Гран-при Петру Гуменнику. Но, кажется, теперь фронтменский ранг ему вернуть будет трудно. По крайней мере если Владислав Дикиджи сохранит форму, которая на старте сезона производит невероятное впечатление.
Дикиджи был безумно хорош еще месяц назад, когда взял золото на Kinoshita Group Cup в Токио. Но в Алматы его прокаты оказались еще лучше. Причем боролся он не столько с завоевавшими серебро и бронзу соотечественниками — Глебом Лутфуллиным, в произвольной выстрелившим феноменальным каскадом из четверного тулупа и двух тройных акселей, и Гуменником,— сколько с теми, кого в Казахстане не было.
Поднапрячься статистиков заставила уже оценка за его короткую программу — 107,31 балла. Оказалось, что выше за нее получали лишь пять фигуристов в истории. Произвольная шокировала еще больше. В ней четыре минуты то ли преодолевающий экзистенциальный ужас, то ли с наслаждением ему отдающийся одиночник в костюме с «Криком» Эдварда Мунка на груди чисто, на приличные надбавки, сделал четыре четверных прыжка — лутц, флип и два сальхова, первый из которых в каскаде с тройным тулупом, плюс два тройных акселя, а его вращениям и дорожкам дали четвертый, высший уровень.
Если брать отдельно взятую произвольную программу, то оценка Дикиджи — 205,48 — также стала шестой в рейтинге личных рекордов всех времен. Но важнее была сумма — 312,79.
Свеженький рекорд России, установленный на излете сентября в Братиславе Евгением Семененко,— 292,09 — он, естественно, побил с запасом. А впереди Дикиджи с более солидными персональными достижениями всего-то три фигуриста. И к каждому определение «выдающийся» клеится безо всякого труда. Это американцы — двукратный олимпийский чемпион Нейтан Чен (335,50) и современный «бог квадов» Илья Малинин (333,81), а также японец Юдзуру Ханью, у которого тоже два золота Олимпийских игр и еще стопка ценнейших призов. Ханью с Ченом карьеру завершили, Малинин после громоподобного провала на итальянской Олимпиаде этот сезон, кажется, решил посвятить отдыху и психологической перезагрузке.
Впрочем, не лишними для описания совершенного Владиславом Дикиджи смотрятся некоторые уточнения. С одной стороны, люди, разбирающиеся в фигурном катании, наверняка понимают, что на турнирах более высокого ранга 300-балльный рубеж ему покорить будет гораздо сложнее, чем на казахстанском «челленджере». Там судят строже. А достижения Чена, Малинина и Ханью — они как раз из таких турниров, финала и этапов серии Гран-при, ожидающих Дикиджи в ближайшие месяцы. Вряд ли, скажем, на них его оценка за компоненты, то есть, по сути, за качество катания и презентации выбранного образа, будет настолько же шикарной, какой была после алматинской произвольной — 135,25. Не исключено, скорее нужно ориентироваться на цифру из Kinoshita Group Cup — 114,85.
С другой стороны, скачок Дикиджи состоялся уже после корректировок регламента фигурного катания, сократившего в том числе количество прыжковых элементов во второй программе с семи до шести. Иными словами, собирать баллы тем, кто, как россиянин, прыгать умеет, раньше было даже чуть полегче. В любом случае сомнений в том, что в сегодняшнем мужском фигурном катании Дикиджи способен на битву за что-то очень-очень престижное, после его казахстанского перформанса уже точно не осталось.