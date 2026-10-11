Рекорд за триста

У нынешнего турнира, названного в честь известного казахстанского фигуриста Дениса Тена, погибшего восемь лет назад, было два слишком очевидных героя. И сначала казалось, что резонанс, который вызвал взлет Александры Игнатовой, ничем не приглушить. Знаменитая, взявшая еще до российской изоляции кучу медалей под девичьей фамилией Трусова фигуристка одержала первую после длительного перерыва, после декретного отпуска, победу. И такую победу, что в ней несложно было разглядеть прозрачный намек: спортсменка претендует на статус лидера не только в отечественной сборной, вернувшейся наконец в этом сезоне после смягчения санкционного режима на международные соревнования, но и вообще в мировом фигурном катании. Но буквально на следующий день, уже в мужских состязаниях, произошло событие как минимум не менее любопытное.