Семененко занимает третье место после короткой программы на этапе Гран-при ISU
Фигурист Евгений Семененко идет третьим после исполнения короткой программы на этапе серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU). Турнир проходит в китайском Шэньчжэне.
Судьи оценили прокат спортсмена на 99,72 балла. Он исполнил четверной риттбергер, каскад четверной сальхов—тройной тулуп и тройной аксель. Другой российский фигурист Владислав Дикиджи занимает четвертое место (98,86 балла). Он приземлил четверной лутц—тройной тулуп, четверной сальхов и тройной аксель.
Лидирует японец Као Миура, набравший 102,90 балла. Его соотечественник Сюн Сато с результатом 101,97 балла занимает второе место. Произвольные программы одиночники представят 8 ноября.
Российские фигуристы выступают в нейтральном статусе. В турнире также принимают участие спортивная пара Анастасия Мишина/Александр Галлямов и одиночница Александра Трусова.