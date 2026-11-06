Семененко занимает третье место после короткой программы на этапе Гран-при ISU

Судьи оценили прокат спортсмена на 99,72 балла. Он исполнил четверной риттбергер, каскад четверной сальхов—тройной тулуп и тройной аксель. Другой российский фигурист Владислав Дикиджи занимает четвертое место (98,86 балла). Он приземлил четверной лутц—тройной тулуп, четверной сальхов и тройной аксель.