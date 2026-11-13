Фигурный откат
ISU первой из спортивных федераций выразила озабоченность из-за отказов в визах россиянам
В «визовую войну», которую некоторые страны ведут против возвращающихся в международные соревнования отечественных спортсменов, впервые включилась крупная федерация. Международный союз конькобежцев (ISU) выразил озабоченность в связи с решением правительства Финляндии ограничить допуск в страну атлетов России. В финском городе Тампера пройдет главный турнир сезона в фигурном катании — чемпионат мира. Пострадать из-за становящихся привычными визовых ограничений могут и представители других видов.
Международный союз конькобежцев опубликовал заявление, в котором сообщил, что «изучает возможные последствия» принятого 12 ноября правительством Финляндии решения. Оно заключается в признании «представляющим угрозу международным отношениям страны» даже «несущественного», то есть краткосрочного, въезда в нее граждан РФ. В решении подчеркивается, что «новые ограничения распространяются на краткосрочную работу по визе, например, в профессиональном спорте». Финские функционеры не скрывали, что именно на российских спортсменов корректировка ориентирована в первую очередь. ISU уже выразил озабоченность в связи с решением Хельсинки.
В федерации выразили уверенность «в том, что атлеты не должны наказываться за действия своих правительств в мире, в котором, к сожалению, происходит много конфликтов».
А связана эта озабоченность, как следует из документа, прежде всего с главным для ISU состязанием сезона. В марте в финском Тампере пройдет чемпионат мира по фигурному катанию, наиболее популярному среди видов, контролируемых федерацией. Текущий сезон — первый с 2022 года, в котором принимают участие российские фигуристы. ISU, ранее придерживавшийся «изоляционного» режима в отношении России, летом санкционировал их допуск на свои соревнования в нейтральном статусе. Некоторые из ее лидеров в фигурном катании — скажем, Владислав Дикиджи, Александра Игнатова, пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов — уже выигрывали медали этапов серии Гран-при. Эти спортсмены на мировом первенстве были бы в числе фаворитов, увеличив уровень конкуренции и привлекательности состязания. ISU уточнил, что потребует «объяснений» по поводу ситуации от Федерации фигурного катания Финляндии и оргкомитета чемпионата.
ISU стал первой среди крупных спортивных федераций, вмешавшейся в недавно начавшуюся «визовую войну» против «реинтеграции» россиян в мировой спорт. В октябре трех ведущих спортсменок сборной России — Ангелину Мельникову, Викторию Листунову и Анну Калмыкову — не пустили на чемпионат мира по спортивной гимнастике в Нидерланды. На этой неделе правительство Канады предупредило, что, несмотря на вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS), обязавшего обеспечить российским хоккеистам «немедленное» участие в топовых соревнованиях, откажет им в праве приезжать в страну для выступления на молодежном чемпионате мира. А практически одновременно с Финляндией о скором введении «ограничительных» мер исключительной жесткости в отношении россиян объявила Норвегия.
«Визовые войны» создают проблемы не только гимнастам, хоккеистам и фигуристам. Финские и норвежские ограничения точно затронут, к примеру, лыжные гонки, один из ключевых видов в олимпийской программе. Российским лыжникам, как и фигуристам, в нынешнем сезоне наконец предоставили право приобретать нейтральный статус. Им уже воспользовалась группа спортсменов. Но два первых этапа стартующего в конце ноября Кубка мира принимают именно Финляндия и Норвегия — они состоятся в Руке и Тронхейме.
Соответствующие федерации, в отличие от ISU, спокойно реагировали на «визовые кризисы». Ни Международная федерация гимнастики (World Gymnastics), ни Международная федерация хоккея (IIHF) не напоминали организаторам турниров о свежих установках Международного олимпийского комитета (МОК), запрещающего дискриминационные действия «по паспорту». А директор по коммуникациям Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) Бруно Сасси в интервью норвежскому изданию Nettavisen Sport подчеркнул, что в регламенте FIS в отношении нейтральных атлетов «четко указано, что, «даже если спортсмен получил допуск, правила принимающей страны, относящиеся к визам и въезду в нее, определяются исключительно самой страной», а федерация «не несет ответственности, если индивидуальный спортсмен, соответствующий критериям нейтральности, получит отказ в выдаче визы или въезде».