Фигурный откат

А связана эта озабоченность, как следует из документа, прежде всего с главным для ISU состязанием сезона. В марте в финском Тампере пройдет чемпионат мира по фигурному катанию, наиболее популярному среди видов, контролируемых федерацией. Текущий сезон — первый с 2022 года, в котором принимают участие российские фигуристы. ISU, ранее придерживавшийся «изоляционного» режима в отношении России, летом санкционировал их допуск на свои соревнования в нейтральном статусе. Некоторые из ее лидеров в фигурном катании — скажем, Владислав Дикиджи, Александра Игнатова, пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов — уже выигрывали медали этапов серии Гран-при. Эти спортсмены на мировом первенстве были бы в числе фаворитов, увеличив уровень конкуренции и привлекательности состязания. ISU уточнил, что потребует «объяснений» по поводу ситуации от Федерации фигурного катания Финляндии и оргкомитета чемпионата.