Фигуристка Петросян взяла серебро на турнире в Грузии

Российская фигуристка Аделия Петросян заняла второе место на проходящем в Батуми турнире Trialeti Trophy. Суммарно за короткую и произвольную программы она набрала 204,16 балла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

«Ехала прежде всего на турнир за тем, чтобы попробовать показать свои программы на международной арене. В принципе все получилось достаточно неплохо. Сегодня я бы сказала, что это волшебство»,— прокомментировала Аделия Петросян свой результат (цитата по «РИА Новости»). Золото завоевала эстонская спортсменка Нина Петрыкина (205,94 балла), бронза досталась россиянке Анне Фроловой (203,21 балла).

Турнир в Грузии для Аделии Петросян стал первым международным соревнованием после зимней Олимпиады 2026 года. Тогда она заняла шестое место в женском одиночном катании. Спортсменка трижды выигрывала чемпионат России и финал Гран-при России.