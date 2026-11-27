Фигуристка Горбачева идет третьей после короткой программы на этапе Гран-при ISU
Алина Горбачева заняла третье место по итогам короткой программы на этапе серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в Токио. Россиянка показала результат 71,48 балла.
Фигуристка исполнила тройной риттбергер, двойной аксель, тройной лутц—тройной тулуп. После первого соревновательного дня лидирует японка Монэ Тиба, набравшая 75,31 балла. Кореянка Син Чжи А с 75,31 балла занимает второе место. Трехкратная чемпионка России Аделия Петросян идет восьмой (65,28). Фигуристки представят произвольную программу завтра.
Этап в Японии завершится 28 ноября. Российские фигуристы выступают в нейтральном статусе. В турнире также принимают участие одиночники Петр Гуменник и Владислав Дикиджи.