Фигуристка Камила Валиева пропустит чемпионат России
Камила Валиева не выступит на чемпионате России по фигурному катанию. Об этом сообщает «РИА Новости».
По словам источника, спортсменка «еще не приступила к полноценным тренировкам». В октябре стало известно, что фигуристка покинула тренерскую группу Светланы Соколовской. Сообщалось, что Валиева вернулась к Этери Тутберидзе, однако, по данным «РИА Новости», переход еще рано считать свершившимся.
Камиле Валиевой 20 лет. Зимой она возобновила карьеру после отбытия четырехлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. В декабре 2021 года фигуристка сдала положительную пробу, в которой был обнаружен триметазидин.
Чемпионат России состоится в Челябинске. Турнир пройдет с 17 по 20 декабря.