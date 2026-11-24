По словам источника, спортсменка «еще не приступила к полноценным тренировкам». В октябре стало известно, что фигуристка покинула тренерскую группу Светланы Соколовской. Сообщалось, что Валиева вернулась к Этери Тутберидзе, однако, по данным «РИА Новости», переход еще рано считать свершившимся.