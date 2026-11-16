Серебряный век Александры

На шестиминутной разминке спортсменке никак не поддавался элемент ультра-си. Однако в самом прокате она поборола волнение и без проблем приземлила «триксель», получив за него солидные бонусы. Успех на стартовом прыжке задал тон всей программе. В ярко-желтом платье Ами Накаи с залихватским задором и очаровательной улыбкой каталась под музыку из «Американца в Париже». Все элементы у нее вышли отменными, а судьи не отказали себе в удовольствии щедро осыпать спортсменку оценками за компоненты. В сумме японка получила 236,81 балла — лучший результат сезона у одиночниц. Через месяц Ами Накаи будет бороться за золото в финале Гран-при, куда она уже обеспечила себе путевку.