Серебряный век Александры
Российская фигуристка Игнатова заняла второе место на турнире в США
15 ноября в американском Эверетте завершился четвертый этап серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU). Россиянка Александра Игнатова пополнила свою коллекцию наград очередной серебряной медалью. Ее опередила японка Ами Накаи. Трехкратная чемпионка России Аделия Петросян стала шестой.
Перед началом турнира любители фигурного катания, конечно, вспоминали триумф Александры Трусовой на американском этапе пятилетней давности. В 2021 году она приехала в США со сломанной стопой, в произвольной программе исполнила всего один четверной прыжок, которого все равно хватило для золота. За пять лет многое изменилось: фигуристка ушла из спорта, вышла замуж, сменила фамилию, родила сына, вернулась в группу к Этери Тутберидзе, восстановила четверные прыжки и возобновила карьеру. Теперь у нее не «всего один четверной», а «целый четверной»!
С четырехоборотного прыжка она начала свой прокат на американском этапе Гран-при и в 2026 году.
Лутц получился амплитудным и впечатляющим, однако судьи, по всей видимости, вооружившиеся лупами или микроскопами, отметили на нем недокрут в четверть.
«Очень странные дела» — под саундтрек из этого сериала катается россиянка — продолжились: на флипе судьи обнаружили неясное ребро и отминусовали за этот недочет баллы (другие конкурентки с той же помаркой получили за прыжки надбавки), на двух каскадах нашли недокруты, хотя явным был только один из них. Арбитры попридержали оценки и за компоненты, но здесь скорее справедливо: во второй части программы спортсменке не хватило скорости и эмоций.
По баллам за произвольную программу Александра Игнатова даже уступила японке Рино Мацуике. Американская судья Кэтрин Спехт вообще поставила россиянку на четвертое место. А вот соотечественник арбитра, фигурист Илья Малинин, прозвавший себя «богом квадов», стоя аплодировал «королеве четверных» на трибунах.
Итоговой оценкой — 213,90 балла — Александра Игнатова была неприятно удивлена. Подавив негативные эмоции, фигуристка постаралась вернуть выражению лица безразличный оттенок и сказала тренеру: «Мне в принципе какая разница? Вторая так, вторая так». В любом случае очков за две серебряные медали этапов Гран-при Игнатовой с вероятностью 99,9% должно хватить для квалификации в финал серии.
Золото американского турнира досталось японке Ами Накаи. После короткой программы бронзовая медалистка Олимпиады-2026 лидировала с большим — в восемь баллов — отрывом от Игнатовой. Такой запас ей обеспечил тройной аксель и огромные оценки за компоненты.
На шестиминутной разминке спортсменке никак не поддавался элемент ультра-си. Однако в самом прокате она поборола волнение и без проблем приземлила «триксель», получив за него солидные бонусы. Успех на стартовом прыжке задал тон всей программе. В ярко-желтом платье Ами Накаи с залихватским задором и очаровательной улыбкой каталась под музыку из «Американца в Париже». Все элементы у нее вышли отменными, а судьи не отказали себе в удовольствии щедро осыпать спортсменку оценками за компоненты. В сумме японка получила 236,81 балла — лучший результат сезона у одиночниц. Через месяц Ами Накаи будет бороться за золото в финале Гран-при, куда она уже обеспечила себе путевку.
Тройку лучших замкнула Рино Мацуике, показавшая результат 211,63 балла. Несмотря на довольно средний по технике и артистизму прокат, она, обойдясь без четверных и тройного акселя, опередила Игнатову по оценкам за произвольную.
Шестое место с 198,03 балла заняла россиянка Аделия Петросян. Турнир в США стал для нее дебютом на взрослых этапах серии Гран-при.
После неудачи на Олимпиаде и ухода от Этери Тутберидзе фигуристка продолжает искать себя и не оставляет попыток вернуться к лучшей форме, пик которой, к сожалению, пришелся на годы изоляции.
По итогам первого соревновательного дня она шла четвертой — шансы на медаль не казались такими уж призрачными. В короткой программе, поставленной под «The Show Must Go On», Петросян продемонстрировала прокат без особых ошибок, хотя немного подвело вращение. В произвольной все пошло не так гладко. Фигуристка отказалась от четверного тулупа — некогда коронного элемента, который с прошлого сезона стал ее криптонитом. Ставка была сделана на чистоту и компоненты, однако с первой составляющей возникли проблемы.
Сначала Петросян приземлила в степ-аут тройной сальхов, затем вместо тройного лутца прыгнула лишь двойной. После этой ошибки она чуть было не расклеилась и совсем не отдала прокат, но все же сумела собраться — именно это качество отличало Арью Старк из «Игры престолов», в образе которой катается Петросян. Она собрала довольно сложные каскады, один из которых, правда, был с недокрутом, и не теряла концентрации на дорожках и вращениях.
В США Аделия Петросян приехала одна, из-за различных организационных сложностей ее не смогла сопровождать тренер Инна Гончаренко. После проката у бортика россиянку встретили звезды американской сборной прошлого десятилетия: Эшли Вагнер вручила ей чехлы для лезвий, Адам Риппон любезно подал кофту бирюзового цвета — именно такую носят нейтральные атлеты. Оценку в зоне Kiss & Cry спортсменка ожидала одна. После оглашения результатов фигуристка, конечно, расстроилась — промежуточное третье место, а впереди еще три соперницы с элементами ультра-си в арсенале.
Через две недели Петросян, уже лишившаяся шансов отобраться в финал, попытает свои силы на заключительном этапе серии Гран-при в Японии. Там должна выступить ее соотечественница Алина Горбачева. Основной претенденткой на победу считается японка Монэ Тиба, которая уже выиграла этап в Китае и попытается повторить успех при домашних трибунах.