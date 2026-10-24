Гуменник выиграл короткую программу на этапе Гран-при России в Санкт-Петербурге
Петр Гуменник стал лидером после короткой программы на втором этапе Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в Санкт-Петербурге. Российский спортсмен набрал 108,49 балла, опередив Владислава Дикиджи на 0,66 балла. Третье место занял Глеб Лутфуллин с результатом 98,44 балла.
24-летний Гуменник отметил, что успешное выступление стало возможным благодаря поддержке и советам команды. Он поблагодарил тренеров Веронику Дайнеко, Николая Морошкина, Рафаэля Арутюняна и хореографов за их помощь и вклад в постановку программ, которые старались сделать каждое движение качественным.
Петр Гуменник — действующий чемпион России, трехкратный победитель финалов Гран-при России и участник Олимпиады 2026 года, где занял шестое место. В текущем сезоне он уже получил бронзу на этапе «Челленджер» ISU в Казахстане и стал шестым на соревнованиях в Японии.