Гуменник выиграл короткую программу на этапе Гран-при России в Санкт-Петербурге

Петр Гуменник — действующий чемпион России, трехкратный победитель финалов Гран-при России и участник Олимпиады 2026 года, где занял шестое место. В текущем сезоне он уже получил бронзу на этапе «Челленджер» ISU в Казахстане и стал шестым на соревнованиях в Японии.