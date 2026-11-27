Российская фигуристка Алина Горбачева заняла третье место по итогам короткой программы на этапе Гран-при в Токио. Судьи оценили ее выступление в 71,48 балла. Она исполнила тройной риттбергер, двойной аксель, а также каскад из тройного лутца и тройного тулупа.