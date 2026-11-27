Алина Горбачева стала третьей в короткой программе Гран-при в Японии
Российская фигуристка Алина Горбачева заняла третье место по итогам короткой программы на этапе Гран-при в Токио. Судьи оценили ее выступление в 71,48 балла. Она исполнила тройной риттбергер, двойной аксель, а также каскад из тройного лутца и тройного тулупа.
Лидером после первого дня соревнований стала японка Моне Чиба с 77,12 балла. Второй идет представительница Южной Кореи Син Чжи А с 75,31 балла.
Аделия Петросян стала восьмой с 65,28 балла. Она допустила степ-аут на тройном лутце, но выполнила каскад из тройного флипа и тройного тулупа во второй части программы. Произвольные программы фигуристки представят 28 ноября.