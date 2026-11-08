Фигуристка Петросян поедет в Казахстан для получения визы в США
Российская фигуристка Аделия Петросян поедет в Казахстан для получения визы в США. Об этом сама спортсменка рассказала журналистам. До этого ей одобрили визу для участия в этапе Гран-при Международного союза конькобежцев в США.
«Как буду настраиваться на этапы Гран-при ISU? Не знаю, буду все решать уже пошагово, как будет перелет, — сказала госпожа Петросян (цитата по ТАСС). — Я даже не знаю, как лучше: загоняться или не загоняться, думать или нет о том, как будет происходить дальнейшее мое путешествие. Там уже надо прямо делать, поэтому буду настраиваться».
Фигуристка рассказала, что на тренировках у нее получается прыгать четверной тулуп как отдельно, так и в произвольной программе. Соревнования в США пройдут с 13 по 15 ноября.
Сегодня 19-летняя Аделия Петросян стала четвертой на этапе Гран-при России в Екатеринбурге. До этого спортсменка трижды выигрывала чемпионат России и финал Гран-при России. На Олимпийских играх в Италии в женском одиночном катании фигуристка заняла шестое место.