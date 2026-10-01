Фигуристка Фролова идет второй после короткой программы на турнире в Грузии

Анна Фролова занимает второе место по итогам короткой программы на турнире серии «Челленджер» Trialeti Trophy в Батуми. За свое выступление российская фигуристка получила 73,31 балла.

Лидирует эстонка Нина Петрыкина, показавшая результат 74,69 балла. Представительница Грузии Анастасия Губанова с 70,69 баллами замыкает тройку лучших. Трехкратная чемпионка России и участница Олимпиады-2026 Аделия Петросян идет четвертой. Она набрала 68,42 балла.

Произвольные программы девушки представят в субботу. Из россиян в Trialeti Trophy также примут участие одиночники Николай Угожаев и Матвей Ветлугин, спортивные пары Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков и Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев, а также танцевальные дуэты Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано, Елизавета Шичина/Павел Дрозд, Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов.

21-летняя Анна Фролова является серебряным и бронзовым призером финала Гран-при России. В сентябре она заняла третье место на «Челленджере» Kinoshita Group Cup в Японии.

Арнольд Кабанов