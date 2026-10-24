Ксения Синицына выиграла короткую программу на Гран-при в Петербурге

Неделей ранее Синицына завоевала бронзовую медаль на этапе в Казани, где набрала по сумме двух программ 199,83 балла. На петербургском соревновании она показала безупречный прокат под руководством тренера Евгения Плющенко. Второе место в короткой программе заняла Мария Захарова с результатом 70,96 балла, а тройку сильнейших замкнула Дина Хуснутдинова, исполнившая тройной аксель и получившая 70,84 балла.