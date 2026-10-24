Ксения Синицына выиграла короткую программу на Гран-при в Петербурге
Российская фигуристка Ксения Синицына заняла первое место в короткой программе на втором этапе Гран-при России сезона-2026/27, проходящем в Санкт-Петербурге. За выступление спортсменка получила оценку 74,29 балла.
Неделей ранее Синицына завоевала бронзовую медаль на этапе в Казани, где набрала по сумме двух программ 199,83 балла. На петербургском соревновании она показала безупречный прокат под руководством тренера Евгения Плющенко. Второе место в короткой программе заняла Мария Захарова с результатом 70,96 балла, а тройку сильнейших замкнула Дина Хуснутдинова, исполнившая тройной аксель и получившая 70,84 балла.
Второй этап Гран-при России в Санкт-Петербурге проходит на арене «Невский лед» и завершится 25 октября, когда представительницы женского одиночного катания выступят с произвольными программами. Россиянки продолжают демонстрировать высокий уровень, а серия Гран-при уходит в активную стадию, включая пять взрослых и шесть юниорских этапов.