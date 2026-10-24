Чикмарева и Янченков выиграли короткую программу на Гран-gри России в Петербурге

Судейская оценка технических элементов у Чикмаревой и Янченкова составила 43,79 балла, а за компоненты они получили 35,64. У Мишиной и Галлямова технический балл оказался чуть выше — 43,83, однако за компоненты судьи поставили 35,11, что и повлияло на итоговое отставание. У Гейниш и Рудь техника оценена в 38,03 балла, а компоненты — 29,32.