Чикмарева и Янченков выиграли короткую программу на Гран-gри России в Петербурге
На втором этапе Гран-при России по фигурному катанию «Невский лед», проходящем в Санкт-Петербурге, лидерами после короткой программы в соревнованиях спортивных пар стали Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков, представляющие Пермский край. Они набрали 79,43 балла и заняли первое промежуточное место.
Вторыми идут Анастасия Мишина и Александр Галлямов из Санкт-Петербурга с результатом 78,94 балла, отставая всего на 0,49 балла. Третью строчку занимает московская пара Екатерина Гейниш и Андрей Рудь с 67,35 балла.
Судейская оценка технических элементов у Чикмаревой и Янченкова составила 43,79 балла, а за компоненты они получили 35,64. У Мишиной и Галлямова технический балл оказался чуть выше — 43,83, однако за компоненты судьи поставили 35,11, что и повлияло на итоговое отставание. У Гейниш и Рудь техника оценена в 38,03 балла, а компоненты — 29,32.
После тройки лидеров располагаются София Диана Касинс и Александр Брегей с 65,49 балла, а также Ева Хмелькова и Владислав Антонышев с 59,95. Замыкают таблицу по итогам короткой программы Анна Ляшенко и Петр Алексеенко (54,65) и Юлия Филимонова с Андреем Шадерковым (53,85).